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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çuvala koyup sakladılar! Komşusu olan kadını bilezikleri için öldürdü! | Son dakika haberleri

        Çuvala koyup sakladılar! Komşusu olan kadını bilezikleri için öldürdü!

        Denizli'de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentte çuvalda cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in komşusu tarafından bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:51
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        Bilezikleri için komşusunu öldürdü!
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        Denizli'de çuvalda cansız bedeni bulunan Serpil Girgin'in (54) kolundaki 3 altın bilezik için, komşusu Ümmü A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Ümmü A., Girgin'i kahve içme bahanesiyle evine çağırdığını, başına sert cisimle vurup öldürdükten sonra başka bir komşusuyla çuvala koyduklarını itiraf etti.

        EŞİNE SÖYLEDİKLERİNDEN YOLA ÇIKILDI

        Çivril ilçesinde oturan Serpil Girgin, 22 Ocak'ta 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Akşam olduğunda eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, telefonla da kendisine ulaşamayınca, 26 Ocak'ta polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi ancak Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Ekipler, Serpil Girgin'in, eşine komşusuna gittiğini bildirmesini dikkate alıp, çalışmaları evin bulunduğu 2032'nci Sokak'ta yoğunlaştırdı. Bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusu Ümmü A.'nın evinin bahçesindeki çuvalı fark etti. Polis ekipleri, çuvalın içinde Serpil Girgin'in cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Girgin'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu evde kiracı olan Ümmü A., gözaltına alındı.

        2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, Ümmü A.'yı sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ümmü A., suçunu kabul ederek, Serpil Girgin'i kolundaki 3 bilezik için kahve içme bahanesiyle eve çağırdığını, başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, ardından da komşusu Türkan Ö.'nün yardımıyla çuvala koyup, evin bahçesine taşıyarak balkon altına sakladıklarını söyledi. Bu ifadenin ardından Türkan Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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        #Denizli
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