'Çürümüş boruları' meydanda sergilediler

Su sıkıntısı yaşayan iller arasında yer alan Sivas'ta, altyapıda kayıp kaçağın önüne geçmek ve halkın daha sağlıklı içme suyu kullanabilmesi için belediye tarafından çok sayıda cadde ve sokakta çelik su boruları değiştirildi. Birçoğu sağlıksız olan ve tamamen çürüyen su borularını vatandaşların görmesi için Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde sergilenmeye başladı.

Belediye Başkanı Adem Uzun, yardımcıları Esra Meran Uslu ve Rahman Kaan Başlan ile birlikte, müze bahçesinde sergilenen çürük su borularını inceledi.

Vatandaşların eski borular nedeniyle sağlıksız içme suyu tüketmek zorunda kaldığını ve artık boruların tehlikeli olmaya başladığını belirten Başkan Uzun, "Son 1,5 yıl içerisinde 22 kilometre yağmur hattı, 32 kilometre kanalizasyon hattı ve 64 kilometre içme suyu hattını değiştirdik. Hedefimiz bundan sonra Sivas'ın bir daha su sıkıntısı yaşamamasıdır. Sivas halkı unutmasın, altyapı çalışmaları sırasında boru değişimi nedeniyle yapılan 24 saat su kesintilerinin nedenini görsün istedik. Bunlar hafızalara kazınsın istiyorum. Bizim amacımız ve derdimiz Sivas halkı bizim bu yaptığımız çalışmaları görsün ve desteklesin. Sokakları ve esnafları geziyorum. Çalışmaların yapıldığı yerlerde esnafı ziyaret ediyorum. Vatandaşlardan anlayış da bekliyorum. İş bittikten sonra boruyu çıkarıp caddenin ortasına koyuyorum. Sonra gelip vatandaşlar bize teşekkür ediyor" dedi.

