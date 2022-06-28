Yönetmen - senarist Ali Özgentürk, Cüneyt Arkın ile bir anısını Habertürk okurlarıyla paylaştı.

1970’li yıllar…

Sinemacılar, sansür yasasına karşı tepki göstermek için Ankara’ya bir yürüyüş düzenledi.

Grupta Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Yavuz Özkan, Erden Kıral, Vedat Türkali ve Ali Özgentürk de vardı.

Ali Özgentürk

Ali Özgentürk, Cüneyt Arkın’ın sohbeti sırasında şunları söylediğini dile getirdi; “Ben kesinlikle kötülerin kaybettiği iyilerin kazandığı filmler yapmak isterim. Kimse bu konuda benim kararımı değiştiremez. Ayrıca kötüleri ben de yenmeliyim. Ayrıca yoksullar da kazanabilir.”

Cüneyt Arkın'ın ilk sinema filmi olan Halit Refiğ'in yönettiği 'Gurbet Kuşları'nda kötü insanların iyi insanlara zulmü ve yoksulluk konusu işlenmişti. Film, ilk Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.