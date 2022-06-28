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Cüneyt Arkın'ın hafızalara kazınan cümlesi; 'Yoksullar da kazanabilir'

Cüneyt Arkın’ın sansüre karşı tepki gösterme amacıyla sinemacıların Ankara yürüyüşü sırasında sarf ettiği cümlelerden biri şuydu; “kötüleri ben de yenmeliyim. Yoksullar da kazanabilir”

28.06.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Cüneyt Arkın'ın hafızalara kazınan cümlesi; 'Yoksullar da kazanabilir'
‘Yoksullar da kazanabilir’
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Yönetmen - senarist Ali Özgentürk, Cüneyt Arkın ile bir anısını Habertürk okurlarıyla paylaştı.

1970’li yıllar…
Sinemacılar, sansür yasasına karşı tepki göstermek için Ankara’ya bir yürüyüş düzenledi.
Grupta Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Yavuz Özkan, Erden Kıral, Vedat Türkali ve Ali Özgentürk de vardı.

Ali &Ouml;zgent&uuml;rk
Ali Özgentürk

Ali Özgentürk, Cüneyt Arkın’ın sohbeti sırasında şunları söylediğini dile getirdi; “Ben kesinlikle kötülerin kaybettiği iyilerin kazandığı filmler yapmak isterim. Kimse bu konuda benim kararımı değiştiremez. Ayrıca kötüleri ben de yenmeliyim. Ayrıca yoksullar da kazanabilir.”

Cüneyt Arkın'ın ilk sinema filmi olan Halit Refiğ'in yönettiği 'Gurbet Kuşları'nda kötü insanların iyi insanlara zulmü ve yoksulluk konusu işlenmişti. Film, ilk Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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