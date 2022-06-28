Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur..



Atlara olan ilgisiyle tanınan Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün" demişti.