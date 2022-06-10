84 yaşındaki Arkın, yıllar önce çekildiği aralarında; Hulusi Kentmen, Gülşen Bubikoğlu, Emel Sayın ve Aydemir Akbaş başta olmak üzere dönemin çok sayıda yıldızının da bulunduğu fotoğrafı "Antalya Film Festivali hatırası." notuyla yayınladı.

Usta sanatçının paylaşımı, hayranlarından kısa sürede büyük ilgi gördü.