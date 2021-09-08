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1963 yılında yönetmen Halit Refiğ'in teklifiyle sinema dünyasına adım atan usta oyuncu Cüneyt Arkın, bugün 84. yaşını kutluyor. Doğum gününde eşi Betül Arkın ile birlikte oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve torunlarıyla bir araya gelen Cüneyt Arkın, sürpriz kutlamadan fotoğrafları paylaştı.

"UZUN DEĞİL, SEVDİKLERİNLE GÜZEL YAŞAMAK..."

Ailesiyle kamera karşısına geçen Cüneyt Arkın, o anları da, "Uzun değil, sevdiklerinle güzel yaşamak..." notuyla 669 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Takipçileri bir hayli neşeli olduğu görülen usta oyuncuya doğum günü mesajları yağdırdı.

CÜNEYT ARKIN HAKKINDA

Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi.

1999 yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Türk Sineması'nın ünlü jönü, 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonra Eskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti.

Çocukluğunda en sevdiği hikâyeler menkıbelerdi. Battal Gazi, Köroğlu hikâyeleri ile büyüdü. Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.

İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.

1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı.

Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cüneyt Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.

Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı.

70li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştu. İtalya'da da ilgi gördü. "John Arkin" adıyla tanındı. Ancak dil sorunu yüzünden fazla tanınamadı. Ünlü yönetmen Halit Refiğ'e göre John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncuydu. Yurtdışına açılabilseydi dünyaca tanınacak bir oyuncu olabilirdi.

Sosyal içerikli filmlerde de rol aldı ancak en çok tanınması Malkoçoğlu serisiyle oldu. 1982 yılında çektiği "Dünyayı Kurtaran Adam" adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasına girmeyi başardı. 1992 yılında televizyonun yükselişiyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı.

Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi. 1968 yılında boşandı. Filiz (d.1966) adında kızı oldu. Betül Işıl Cüreklibatur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.

"Polis"(1992),"Zirvedekiler"(1993),"Merhamet"(1993),"Bizim Ev"(1995) gibi dizilerin ardından 1998 yılında "Gülün Bittiği Yer" adlı filmde oynadı. Ardından 2000 yılında yönetmenliğini yaptığı "Oğulcan"ı çekti. "Köpek" (2005) ve "Serseri" (2003) adlı dizilerde çalıştıktan sonra 2006 yılında "Dünyayı Kurtaran Adam"ın devamı olan "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı filmde rol aldı.

2014 yılında Orçun Benli'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Gulyabani" filminde Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ, Hasan Küçükçetin, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Merve Oflaz gibi oyuncular rol almıştır.