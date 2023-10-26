"TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU'NDA DEĞiŞİKLİK YAPMAYA MECLİSİN YETKİSİ VAR MI?" TARTIŞMASI

Meclis, daha sonra Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda değişiklikler içeren teklifin görüşmelerine başladı. "Tür­kiye Devleti'nin şekli Hükümeti Cumhuriyettir" ve "Türkiye Reisicumhuru, Tür­kiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi azası meyanından bir inti­hap devresi için intihabolunur." hükümlerinin yer aldığı teklifin görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

Teklif üzerine söz alan Kanunu Esasi Encümeni Reisi Yunus Nadi Bey, "Hükümeti tesis etmek şerefi Birinci Meclis'e ait ise; bu esası takviye ve ila etmek şerefi de bu Meclisi Aliye ait olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kanunun birinci maddesiyle, hakimiyeti bilakaydüşart millete veren ve mukadderatını bizzat milletin idare etmesi için bir şekli Hükümet kabul etmiş ve onun için yaşamakta bulunmuştur. Biliyorsunuz ki bu şekil Hükümetin adı; usulü Cumhuriyyettir" ifadelerini kullandı.