Cumhuriyet'in 100. yılında İlyun Bürkev'den Avrupa turnesi
İlyun Bürkev, Berlin Konzerthaus'taki konserinde, ünlü şef Alexander Hülshoff yönetiminde Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumlayarak beğeni kazandı
İlyun Bürkev Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği Almanya turnesi kapsamında müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.
Bürkev, Berlin Konzerthaus'taki konserinde, Klassische Philharmonie Bonn eşliğinde, ünlü şef Alexander Hülshoff yönetiminde Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumladı.
Genç ismin Almanya turnesi, 25 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında sırasıyla Bielefeld'de Rudolf-Oetker-Halle, Hamburg'da Laeiszhalle, Hannover, Bonn, Stuttgart'da Liederhalle, Wiesbaden, Bremen'de Die Glocke Bremen, Karlsruhe'da Konzerthaus Karlsruhe, Nürnberg'de Meistersingerhalle Nürnberg konser salonlarında devam edecek.
14 yaşındaki İlyun Bürkev, 24 Ekim’de Münih'teki efsanevi konser salonu Herkulessaal’da turne performansının finalini gerçekleştirecek.