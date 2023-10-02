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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Cumhuriyet'in 100. yılında 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz

        Cumhuriyet'in 100. yılında 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak işletmesindeki müzelerde müze girişi kampanyası başlattı. Bu kapsamda yerli ziyaretçiler bugün itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:11
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        4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla İBB iştiraklerinden Kültür AŞ, özel bir kampanya düzenliyor.

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan “müze girişi kampanyası” kapsamında yerli ziyaretçiler 2 Ekim itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.

        GİRİŞTE KODU GÖSTERMEK YETERLİ

        Tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla İBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı; tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı; ziyaretçilerine İstanbul’un Fethi’ni yeniden yaşatan aynı zamanda dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye’den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk’te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.

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        İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili olarak; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyet’i yaşamanın ve yaşatmanın heyecanıyla müzelerimizde ücretsiz ziyaret kampanyası başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz” dedi.

        SUYA YANSIYAN TARİH: YEREBATAN SARNICI

        İstanbul’un tarihî yarımadasında yer alan; günümüze ulaşabilen erken dönem mimarlık örneklerinden ve dünyanın önemli kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı, yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda İBB Miras tarafından restore edilen tarihi sarnıç, büyüleyici atmosferinde ev sahipliği yaptığı etkinlikler ile ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        1600 YILLIK MİRAS: ŞEREFİYE SARNICI

        Dünyanın 360 derece projection mapping sisteminin entegre edildiği en eski yapı olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilerine sıra dışı bir müze deneyimi yaşatıyor. 1600 yıllık tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu atmosferde büyüleyici bir deneyim sunan sarnıç, İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliğiyle gerçekleşen Günümüze Şerefiye Sarnıcı ve Su Medeniyeti İstanbul adlı 2 farklı mapping gösterimi ile ziyaretçilerini karşılıyor.

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        3 BOYUTLU BİR MÜZE DENEYİMİ: PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ

        29 Mayıs 1453 sabahı, dijital bir yorumla yeniden hayat buldu. Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliği ile gerçekleşen Sultan Mehmed’in Rüyası isimli projection mapping gösterisi ile deneyimlenebilen ve sürükleyici bir müze kimliği kazandı. Ziyaretçilerine 3 boyutlu bir müzecilik deneyimi yaşatan Sultan Mehmed’in Rüyası, II. Mehmed’in şehzadelikten başlayan ve Konstantinopolis’i fethetme tutkusunun adım adım nasıl gerçeğe döndüğüne odaklanan görsel bir şölen sunuyor. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed’in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonuna ev sahipliği yapıyor.

        ZAMANIN DURDUĞU YER: MİNİATÜRK

        Miniatürk Antik Çağ’dan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiriyor. Ayrıca İBB Kültür AŞ ve ModelPort iş birliğiyle hazırlanan 10.000’den figürün 1/87 oranında küçültülmüş modellerinin yer aldığı İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi ile ziyaretçilerini karşılıyor.

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        #Cumhuriyetin 100. yılı
        #müze
        #ücretsiz müzeler
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