Cumhuriyet'in 100. yılında 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla İBB iştiraklerinden Kültür AŞ, özel bir kampanya düzenliyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan “müze girişi kampanyası” kapsamında yerli ziyaretçiler 2 Ekim itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.

GİRİŞTE KODU GÖSTERMEK YETERLİ

Tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla İBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı; tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı; ziyaretçilerine İstanbul’un Fethi’ni yeniden yaşatan aynı zamanda dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye’den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk’te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.

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İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili olarak; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyet’i yaşamanın ve yaşatmanın heyecanıyla müzelerimizde ücretsiz ziyaret kampanyası başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz” dedi.