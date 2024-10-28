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        Haberler Müzik Cumhuriyet Bayramı'nda, İzmir Marşı'na yeni bir yorum

        Cumhuriyet Bayramı'nda, İzmir Marşı'na yeni bir yorum

        Şiringül Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu artıran İzmir Marşı'nın piyano versiyonunu müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:52
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        İzmir Marşı'na yeni bir yorum
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        İzmir Marşı’nı piyanoda yorumlayan Şiringül Kaya, geleneksel melodinin zarafetini yeni bir bakış açısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda buluşturuyor. Aynı zamanda aranjesini ve yönetmenliğini kendi üstlenen Şiringül Kaya, bu projesi için aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik’te doğduğu evin birebir benzeri olan "Atatürk Devrimleri Müzesi"nde klip de çekti.

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        #İzmir Marşı

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