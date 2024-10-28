Cumhuriyet Bayramı'nda, İzmir Marşı'na yeni bir yorum

İzmir Marşı’nı piyanoda yorumlayan Şiringül Kaya, geleneksel melodinin zarafetini yeni bir bakış açısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda buluşturuyor. Aynı zamanda aranjesini ve yönetmenliğini kendi üstlenen Şiringül Kaya, bu projesi için aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik’te doğduğu evin birebir benzeri olan "Atatürk Devrimleri Müzesi"nde klip de çekti.

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