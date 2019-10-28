29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini bulabilirsiniz. "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" diyen Mustafa Kemal'in Cumhuriyet için söylediği sözler ve daha fazlası için tıklayınız...