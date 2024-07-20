Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkerede kararının Anayasanın 106’ncı maddesi gereğince alındığı belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.