Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın etapları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl 4 etapta gerçekleştirilecek.

Mandarin Oriental İstanbul'da düzenlenen toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü (İAYYK) Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

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Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, yarışların bu yıl 4 etaptan oluşacağını belirterek, "Her bir etap çok güçlü hikayelere sahip. Kahraman denizcilerimiz, tarihimizin en önemli zaferlerinde hep ön planda olmuştur. Bu çok özel tarihlerde düzenleyeceğimiz organizasyonlarla ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, denizcilerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Cennet vatanımızın kahraman denizcilere her zaman ihtiyacı olmuştur. Yelkeni popüler spor haline getirmek en büyük amacımız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yelkencilere tanıdığı imkanlar için minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı makamının yelkenle buluşmasının kendileri için en büyük onur kaynağı olduğunu vurgulayan Özlem Akdurak ise "Türkiye'nin en güzel coğrafyalarını gözler önüne sermeye çalışıyoruz. En büyük amacımız 2028'de bir olimpiyat madalyasıyla başarılarımızı üst düzeye çıkarmak. Bu yarışlarda 4 denizimiz birden gözler önüne serilecek. Tüm dünya denizlerimizin güzelliğini ve yarışçılarımızın geldiği seviyeyi bir kez daha görecek. Eminim dört dörtlük bir organizasyon olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ŞEVKET ATLI: İSTANBUL BU TÜR YARIŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMADA BİR HAYLİ TECRÜBELİ

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, yarışların Türk tarihinde önemli yerlere atıfta bulunan 4 etaptan oluştuğunun altını çizerek, "İstanbul bu tür yarışlara ev sahipliği yapmada bir hayli tecrübeye sahip. Zorluk derecesi hayli yüksek olan etaplarda yarışmacılara başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yarışların çok güzel geçmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

SELVER YILDIZ KÜÇÜKKOYUNCU: ÇOK HEYECANLIYIZ DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsorluğunu üstlendikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Dört farklı denizde 4 farklı etaba eşlik edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Yat yarışları her sene etkisini arttırarak sürdürüyor. Biz de ana sponsorluğu üstleniyoruz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. REKLAM İSMAİL KAŞDEMİR: ÇANAKKALE BOĞAZI, TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞAYACAK Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde yarışlara ev sahipliği yapacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi, bu milletin birlik ve beraberlik duygusuyla Çanakkale'yi geçilmez yaptı. 110. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Boğazı'nda yapılacak olması, bizleri çok heyecanlandırmakta. 25 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nın tarihi günlerinden birini yaşayacağına inanıyorum. Sporun birleştirici gücünü her zaman hissetmiş olacağız. Organizasyonu düzenleyen herkese gönülden teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu. ENGİN YUVAKTAŞ: 4 ETAPTA 10 FARKLI YARIŞ DÜZENLENECEK İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, yarışlarda 20 farklı ülkeden 200 farklı teknede bin 500'den fazla sporcunun mücadele edeceğini kaydetti. Yat yarışlarının detaylarını paylaşan Yuvaktaş, "Bu kupayı kazanmak için 4 etapta 10 farklı yarış düzenlenecek. 3'ü açık deniz yarışı olacak. Bunlar zorlu yarışlar. En iyi ihtimalle 90 saat süren bir yarıştan bahsediyoruz. Ekipler bu kupayı kazanabilmek için yaklaşık 200 saatten fazla yarışmak zorunda. 200 farklı tekne, 20 farklı ülkeden bin 500'den fazla sporcu kupayı kazanmak için yarışacak. Kazanmak kolay değil, büyük bir başarı demek. Herkese başarılar diliyorum. Umarım herkes hedefine ulaşır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın etapları ve düzenleneceği tarihler şöyle: REKLAM 23-25 Nisan: Çanakkale Zafer Kupası 14-19 Mayıs: Samsun Kurtuluş Kupası 20-24 Temmuz: Kıbrıs Mavi Vatan Kupası 29 Ekim-2 Kasım: İstanbul Cumhuriyet Kupası