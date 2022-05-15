Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
KALIN'DAN ÖĞRENCİLERE 'KENDİNİ ARAMA' TAVSİYESİ
Pek çok konuda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kalın, ilim arayışının temelinde kendini bilme, kendini tanıma arayışının olması gerektiğini vurgulayarak, tüm bilgilerin nihai amacının insanın kendini bilmesi olduğunu söyledi.
"BAŞKANLIK SİSTEMİ, KOALİSYON YANİ ZAYIF HÜKÜMETLER DÖNEMİNİ SONA ERDİRDİ"
Başkanlık sistemine değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, "Başkanlık sisteminin ülkemize kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi, koalisyon yani zayıf hükümetler dönemini sona erdirmesi oldu. Demokratik sistem içerisinde kuvvetler ayrılığını daha doğru zemine oturtan bir sistemdir başkanlık sistemi yani yönetim ile Cumhurbaşkanlığı ile yasamayı net bir şekilde birbirinden ayıran aslında ikisi arasında uzlaşıyı ön gören, tavsiye eden hatta zorlayan yani uyum halinde çalışmalarını kolaylaştıran ve gerekli hale getiren bir sistemdir. Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri sebebiyle demografik yapısı, seçimler, siyasi partilerin durumları, ülkemiz çok büyük krizler ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı, başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı” dedi.
"TÜRKİYE YÖNETİM SİSTEMİMİZDE YENİ BİR SAYFA"
Başkanlık sisteminin ülke tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirten Kalın, “Bir diğer önemli olan da Cumhurbaşkanı doğrudan halkın seçmesi aynı zamanda Cumhurbaşkanı çok önemli bir yetki vermek anlamına geliyor. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının tamamen simgesel, onursal görev üstlenmesi halkın iradesiyle uyumlu olmayan bir yaklaşım olurdu. Halk bir kişiye Cumhurbaşkanı olarak yetki veriyorsa bunu kullanması yönünde de bir görev tanımı ister isteme bekleyecektir."
"Dolayısıyla bu sistem Türkiye’de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı ve hamdolsun şuana kadar da iyi gidiyor. Tabi ki Türkiye’de sistemin önceki dönemlerinde kalma bir takım alışkanlıklar, bir takım eksiklikler var. Bunu da bildiğiniz gibi geçen sen cumhurbaşkanımız talimatıyla mevcut sistemin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışma yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin başkanlığında orda ortaya çıkan neticeler, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzenlemeler zaten yapılmaya devam ediyor. Son tahlilde yönetim modelleri dinamik yapılardır, nasıl toplum dinamikse ihtiyaçları değişiyorsa yönetimlerinde ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini güncellemesi gayet doğaldır, demokratik yapılarında en doğal yönlerinden bir tanesi bu anlamda da sistem her gün kendini yenilemeye devam ediyor” diye konuştu.
Üniversite öğrencilerine öğütler veren Kalın, “Zihnin hazları, bedenin hazlarından her zaman daha kalıcıdır, daha derinliklidir. Bedenin hazları gelip geçicidir, ihtiyaçlara binaen ortaya çıkar ama zihnin hazları, paylaşınca azalmaz çoğalır ve tattıkça derinleşir, sizi kemale ulaştırır, zihniniz daha doğru düşünmeye başlar. Daha sakin, daha dingin bir muhakeme kabiliyetine kavuşursunuz. Dolayısıyla zorluklar, sınamalar, krizler karşısında daha dirençli, daha sakin, daha sukünet halinde olmaya başlarsınız ve bunlar size çok önemli zihinsel birtakım avantajlarda sağlar” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!