Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan F-16 açıklaması

Reuters

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin sona ermesi için Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik müzakerelerin dengeli ve hassas bir şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, gündemdeki konulara ilişkin Reuters'ın sorularını yanıtladı.

Moskova'yla temasın sürdüğünü söyleyen Kalın, "Biz bu savaşa başından beri karşı çıktık. Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik müzakerelerin dengeli ve hassas bir şekilde devam etmesi gerekiyor." dedi.

Kalın,"Rusya tarafıyla da Ukrayna tarafıyla da konuşacak, güvenilir bir ortak ve müzakereciye ihtiyaçları var. Bu konumu, savaşın başladığı günden bu yana korumayı başardık. Bence dengeli bir pozisyona sahip olmak herkesin ortak çıkarı." ifadelerini kullandı.

"SİHİRLİ BİR FORMÜL YOK"

Reuters'ın haberinde, Rus kuvvetlerinin, mart ayının sonunda İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından Kiev yakınlarından çekilmeye başladığı belirtildi.

Türkiye'nin başka bir müzakereye ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirip getirmeyeceği belli değil. Kalın buna ilişkin, "Bunu bir gece çözebilecek sihirli bir formül yok." dedi.

F-16 AÇIKLAMASI

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği F-16 mektubunu hatırlatan Kalın, bunun olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Kalın, "Biden yönetimi bunu ileriye taşımak için birtakım somut, olumlu adım attı. Şimdi Kongre’den geçmesi gerekiyor ve Kongre'den onay alacağını umuyoruz. Bu zorlu dönemde sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin ve NATO'nun savunma kabiliyetlerini de güçlendirecektir. Daha fazla işbirliği ve karşılıklı anlayışa dayalı adımlar da sürüyor." dedi.