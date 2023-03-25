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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Bir Büyük Dünya – Âşık Veysel'

Giriş: 25.03.2023 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Bir Büyük Dünya – Âşık Veysel'
'Bir Büyük Dünya – Âşık Veysel' ile anıldı
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Âşık Veysel’in vefatının 50'nci yıl dönümünü ve UNESCO Âşık Veysel Yılı’nı, ülkemizin ödüllü bestecilerinden Erberk Eryılmaz’ın orkestra tarafından verilen sipariş üzerine yazdığı 'Bir Büyük Dünya – Âşık Veysel' eseriyle andı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel konser kapalı gişe gerçekleşerek büyük beğeni topladı  

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Halk ozanımız Âşık Veysel’in vefatının 50'nci yıl dönümü anısına CSO ADA ANKARA’da düzenlenen özel gecede Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 'Bir Büyük Dünya – Âşık Veysel' eserinin dünya prömiyeriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz’ın, Âşık Veysel’in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılına ithafen yazdığı eser sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu özel konserde sahnesini; bestecilerin özgür sesleri, müzik tutkuları ve sınırsız estetik anlayışlarını dinleyiciye yansıtmak üzere kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeni Müzik Topluluğu ile paylaştı. Eserde zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgıları kullanılarak, ünlü ozanın icra geleneği orkestrayla bütünleşti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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