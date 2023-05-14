14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları... Türkiye, sandık başında. 28. Dönem TBMM ile beraber Cumhurbaşkanı seçimi için de oy kullanılıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce, 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor. Hatırlanacağı gibi, Muharrem İnce seçimlerden çekildiğini açıklamış; ancak YSK tarafından İnce'ye verilen oyların geçerli olacağı bildirilmişti. 14 Mayıs 2023 Pazar sabahı saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımı ile beraber 2023 Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları da anbean, canlı ve son dakika bilgileri ile takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın seçim sonucu ile ilgili yayın yasağı kararı kalkmadan Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ile ilgili veri paylaşmak yasak. Yayın yasağının bitmesinin ardından her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'dan il il, ilçe ilçe açıklanacak.

İL İL CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberturk.com'un 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları en hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile beraber oy sayımında son durum, detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, bölge bölge, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak. İşte, Habertürk'ün Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfası ve seçime ilişkin tüm detaylar

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