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İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce Oy Oranı ve Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu Son Dakika

13. Cumhurbaşkanı belli oluyor! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Seçimleri için sandık başında. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Saat 17.00'de sandıkların kapanması ile beraber oy sayımına geçilecek ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimi sonucu için heyecan dolu süreç başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın il il oy oranları ve Cumhurbaşkanı seçimi sonucu seçmenler tarafından anbean, canlı olarak takip edilecek. Adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinden çekildiğini açıklamış; ancak YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli olacağını duyurmuştu. Her seçimde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları da son dakika bilgileri ile anlık, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları sayfasından dakika dakika öğrenilebilecek.

Giriş: 14.05.2023 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları... Türkiye, sandık başında. 28. Dönem TBMM ile beraber Cumhurbaşkanı seçimi için de oy kullanılıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce, 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor. Hatırlanacağı gibi, Muharrem İnce seçimlerden çekildiğini açıklamış; ancak YSK tarafından İnce'ye verilen oyların geçerli olacağı bildirilmişti. 14 Mayıs 2023 Pazar sabahı saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımı ile beraber 2023 Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları da anbean, canlı ve son dakika bilgileri ile takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın seçim sonucu ile ilgili yayın yasağı kararı kalkmadan Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ile ilgili veri paylaşmak yasak. Yayın yasağının bitmesinin ardından her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'dan il il, ilçe ilçe açıklanacak.

    İL İL CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haberturk.com'un 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları en hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile beraber oy sayımında son durum, detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, bölge bölge, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak. İşte, Habertürk'ün Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfası ve seçime ilişkin tüm detaylar

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

    14 Mayıs Genel Seçim Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

  • İŞTE 13. CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

    Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.

    Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

    Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

    Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

    Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ve Oy Oranı İçin Tıklayınız

  • Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

    14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • 2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'dan Takip Edilecek

    YSK'nın yayın yasağı kararının ardından resmi olmayan ilk sonuçları Haberturk.com'da anlık, canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Bölge bölge, il il ve ilçe ilçe Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durumu Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları sayfasından anlık gelişmeleri takip edebilirsiniz.

    2023 Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Adayların İllere Göre Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının bitmesi ile beraber, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın illere göre 14 Mayıs 2023 oy oranları da Haberturk.com'un Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Merak ettiğiniz ilin ve ilçenin Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 İllere Göre Cumhurbaşkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Bölgelere Göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın bölgelere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları da Haberturk.com'un Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Merak ettiğiniz bölgenin genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 Bölgelere Göre Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu İçin Tıklayınız

  • Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 14 Mayıs 2023 yurt dışı seçim sonuçları Haberturk.com'un Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Adayların yurt dışından aldığı oy oranı ile Cumhurbaşkanı genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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