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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Yeni kabine ikinci kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde en önemli madde ise ekonomi olacak. Toplantıda asgari ücrette temmuz ayında yapılacak ara zam ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam konusunun ele alınması bekleniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi konusunun da görüşüleceği toplantının bir diğer gündem maddesi ise İsveç'in NATO üyeliği süreci olacak

Giriş: 14.06.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? SON DAKİKA: Yeni kabine ikinci kez toplanıyor!
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kabine'nin en önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Buna göre toplantının gündeminde asgari ücrette yapılacak ara zam olacak. Toplantıda ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Sunumda yeni dönemde gerçekleştirilecek ekonomi politikalarına ilişkin yol haritası kabine üyeleri ile paylaşılacak.

Öte yandan asgari ücrette temmuz ayında yapılacak ara zam konusu da masada konuşulacak konular arasında yer alacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kabine üyelerini bilgilendirecek.

Toplantıda asgari ücret dışında memur ve emekli zamları konusu ile bayram ikramiyeleri konusunun da ele alınması bekleniyor.

Konutlarda yüzde 25 olan kira artışı sınırı 1 Temmuz tarihinde sona eriyor. Düzenlemenin uzayıp uzamayacağı da toplantının gündem maddelerinin arasında yer alıyor.

Toplantıda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum da yapması bekleniyor.

Dış politikada da İsveç'in NATO üyeliği süreci de Kabine Toplantısı'nın önemli gündem maddelerinden biri olacak.

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