İletişim Başkanlığı'ndan New York'ta iki sergi

AA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin New York şehrinde bulunan Gallery 23'te 19-25 Eylül'de "Amerikalı Osmanlılar" ve 19-24 Eylül'de ise "Efsanelerle Ayasofya" adlı sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

19-25 Eylül'de gerçekleştirilecek "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD'ye gitmiş ve zamanla orada kendine has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek. Sergi, kaybolan bir dünyayı, savaşlarla, salgınlarla, doğal afetlerle ve diplomatik krizlerle değişen hayat hikayelerini de gün ışığına çıkaracak.