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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan milli savunma sanayisi mesajı - Savunma Sanayi Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan milli savunma sanayisi mesajı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, askeri caydırıcılık kapasitesini hızla arttırdığını belirterek, bunun en güncel örneğinin savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi olduğunu kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:06
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        İletişim Başkanı Altun'dan milli savunma sanayisi mesajı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından milli savunma sanayisinin gelişimine ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

        Fahrettin Altun paylaşımında, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde askeri caydırıcılık kapasitesini hızla arttırmaktadır. Bunun en güncel örneği beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesidir. Askeri stratejistlerimiz, mühendislerimiz, programcılarımız ve Türk şirketlerindeki diğer çalışanlarımızın hünerleri ve sıkı çalışması sayesinde ülkemizin savunma sektöründe kaydettiği ilerlemelerden büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıdan dolayı TUSAŞ'ta görev alan herkesi bir kez daha kutlamak istiyorum" ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu sayesinde Türkiye'nin yerli projelerle savunma alanında çok daha öz güvenli bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

        "Düşmanlarımızı caydırabilecek ve dünyanın dört bir yanındaki müttefik ve ortaklarımızın güvenliğine daha da güçlü bir şekilde katkıda bulunabileceğiz. Son 20 yılda pek çok ilke imza atarak hava, deniz ve kara kabiliyetlerimizde önemli ilerlemeler kaydettik ve geleceğin kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Harp stratejileri geliştikçe bizim de sürekli olarak bu duruma adapte olmamız ve gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekecektir. Bölgemizde barış ve istikrar için mücadele eden bir devlet olarak, milli savunma sanayimizin gelişmesi için gereken imkanları sağlamaya devam ediyoruz. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmak, bizim gibi bir ülke için jeopolitik bir zorunluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kaydetmiş olduğumuz ilerleme sayesinde Türkiye her zamankinden daha öz güvenli ve kararlıdır. Kendisi bize imkansızın sadece bir kelime olduğunu öğretmiştir. Eminim ki onun vizyonu daha nice kilometre taşına ulaşmada bizlere rehberlik edecektir."

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