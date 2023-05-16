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Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimleri 2. tur takvimi: Seçmen kağıtları 2. turda geçerli mi, oy kullanacağımız sandık değişecek mi?

Seçmen kağıtları 2. turda geçerli mi, oy kullanacağımız sandık değişecek mi?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilleri Seçimi için sandık başına gitti. 81 ilde 191 bin 910 sandıkta 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yüzde 50+1 oy oranı sağlanamadığı için seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. Gözler seçmen kağıtlarının 2. turda geçerli olup olmayacağı ve oy kullanılan sandığın değişip değişmeyeceğine çevrildi. İşte Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimleri 2. tur takvimi ile seçmen kağıtları ve sandıklar hakkında merak edilenler...

Giriş: 16.05.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Seçimi’nde, adaylar %50 + 1 salt oy çoğunluğuna ulaşamadığı için ikinci tur seçimleri gerçekleştirilecek. YSK başkanı Ahmet Yener, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanacağını açıkladı. Son dakika gelişmelerinin ardından gözler "Seçmen kağıtları 2. turda geçerli mi, oy kullanacağımız sandık değişecek mi?" sorularına çevrildi. İşte Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimleri 2. tur takvimi...

  • TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR!

    Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

  • "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz. Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

  • İKİNCİ TUR SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

  • SEÇMEN KAĞITLARI İKİNCİ TURDA GEÇERLİ Mİ?

    İkinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başına gidilecek ve seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerinde de geçerli olacak.

  • İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?

    İkinci defa sandık başına gidecek olan seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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