Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ticaret savaşı değerlendirmesi

Antalya Diplomasi Forumu 2025'e katılan Yılmaz, AA muhabirine, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını, forum boyunca küresel sorunların ele alındığını, ülke liderlerince ikili, üçlü görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Diplomasinin, konuşmanın ülkeler arasındaki çatışmaları engellemeye yönelik en önemli araç olduğunu ifade eden Yılmaz, "Siz konuşmazsanız özellikle de sadece anlaşanlar değil, anlaşamayanlar, çeşitli konularda ihtilaflı olanlar bir araya gelip konuşmazlarsa, diplomasinin kanalları çalışmazsa bunun yerine ne gelir, çatışma gelir, savaş gelir. Dolayısıyla diplomasi bu anlamda çok kıymetli. Savaş istemiyorsak, çatışma istemiyorsak sorunları oturup konuşarak çözmek durumundayız. Müzakere yapmak durumundayız." diye konuştu.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Yılmaz, Türkiye'nin özellikle bölgede ve dünyada jeopolitik gerilimlerin arttığı, rekabetin, çatışmaların yükseldiği bir dönemde diplomasiyi ön plana çıkarmasının da son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Şu an dünyada çok kutupluluğun söz konusu olduğunu dile getiren Yılmaz, çatışma riskini ortadan kaldırmanın müzakere ile mümkün olacağını söyledi.

"Dünya ekonomisi açısından en kötü durum belirsizlik" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomik rekabetin her geçen gün arttığını ve dünyada bugün güvenliğin bile önüne geçtiğini kaydetti. ABD ile Çin arasında son dönemlerde ticaret savaşlarının iyice belirginleştiğini ifade eden Yılmaz, asıl yapılması gerekenin ise müzakere olduğunu belirtti. Müzakere yapılmadığında belirsizliklerin ortaya çıktığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi: "Belirsizliklerin olduğu bir dünya ise herkes için zararlı doğrusu. Dünya ekonomisi açısından, dünya ticareti açısından en kötü durum belirsizlik. Bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması, müzakerelerin etkili bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması dünya ekonomisi adına çok kıymetli. Bugün içinden geçtiğimiz süreç, henüz bu belirsizliklerin ortadan kalktığı bir süreç değil." REKLAM ABD yönetiminin gümrük tarife uygulamasına değinen Yılmaz, ABD'nin bir yandan bazı tarifeler ilan ettiğini diğer yandan da müzakereye hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

ABD'nin çok sayıda ülkeyle de bu süreci başlattığını hatırlatan Yılmaz, diğer taraftan da Çin'in karşı tedbirler ilan ettiğini ve bu sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin en düşük tarife oranıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun da müzakeresini yapacaklarını belirtti. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde bir hedef konulduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıla baktığımızda bunun yaklaşık üçte birine gelmiş durumdayız ve dengeli bir yapımız var ticarette ama daha gidecek çok yolumuz var. Dolayısıyla bizim gündemimiz, Amerika Birleşik Devletleri ile sadece tarifeler değil, ticaret hacmini dengeli bir şekilde, elbette iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir şekilde nasıl yükseltiriz, nasıl artırırız. Burada mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti de çok önemli." Bir taraftan tarifeleri değerlendirdiklerini diğer taraftan da iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"ABD'nin tarife ilanları konusunda Türkiye'nin ilk aşamada daha az etkilenen ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni değil, diğer ülkeleri de çok iyi takip etmemiz gerekiyor çünkü Amerika pazarı kapandığı zaman Çin başta olmak üzere daha önce Amerika'ya ihracatı olan ülkeler başka pazarlarda ihracatlarını telafi etme yoluna gideceklerdir. Bu da dünyada bu pazarlardaki rekabeti artıracaktır. Dolayısıyla bütün bu boyutlarıyla süreci yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da gündem başlıklarımızdan biri bu olacak. Ticaret Bakanımız başta olmak üzere ilgili tüm arkadaşlarımızla bu konuları değerlendireceğiz. İçinden geçtiğimiz süreç, otomatik pilota bağlanarak gidilecek bir süreç değil. Bütün gelişmeleri yakından takip edip zamanlı bir şekilde tutumumuzu, politikalarımızı ortaya koymamız gereken bir süreç. Dolayısıyla biz de bir taraftan etki değerlendirmeleri, analizleri yapıyoruz. Bir taraftan da bu yeni ortamda Türkiye'nin karşılaştığı riskleri, belirsizlikleri nasıl azaltırız, yine karşı karşıya olduğu imkanları nasıl değerlendiririz, bu perspektif içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."