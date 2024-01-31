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        Haberler Gündem Hava Durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan selden etkilenen KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan selden etkilenen KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 01:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:22
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        Yılmaz'dan selden etkilenen KKTC'ye geçmiş olsun mesajı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."

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