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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kısa vadede enflasyonu düşürürken büyümeden fedakarlık gerekebilir. Orta vadede enflasyonun düşmesiyle büyüme arasında çelişki görmüyoruz. Orta vadede enflasyonun düşmesi sürdürülebilir büyüme zemini yaratır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:34
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası'nda gündem ve ekonomiye dair soruları yanıtlıyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "OVP'de mevcut jeopolitik durum ve koşullara göre tahminimizi güncelledik" açıklamasında bulundu.

        Yılmaz ayrıca "Kısa vadede enflasyonu düşürürken büyümeden fedakarlık gerekebilir" ifadelerini kullanırken "Orta vadede enflasyonun düşmesiyle büyüme arasında çelişki görmüyoruz. Orta vadede enflasyonun düşmesi sürdürülebilir büyüme zemini yaratır" diye ekledi.

        "CUMHURBAŞKANIMIZ NARİN SORUŞTURMASININ BİZZAT TAKİPÇİSİ"

        Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Narin soruşturmasıyla ilgili olarak "Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisi" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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