AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arama kurtarma çalışmaları devam eden Emrah Apartmanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor."