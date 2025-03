Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ve Habertürk TV programcısı Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu tutuklamada iki boyut var. Bir yolsuzluk bir de terör boyutu. Dosyada iki önemli başlık. Hukuki bir süreç. Dosyanın içeriğine bakmadan lehte veya aleyhte yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Dosyaların içeriğini, hukuki geçerliğini ortaya koyacak olan bağımsız yargıdır. Yargı dediğimiz bir süreç. Bu süreci hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. Bunu siyasi olarak nitelendirmeyi son derece yanlış buluyorum. Ana muhalefet partisi kendi içinde problem yaşıyor. Bu yargı süreci vesilesiyle kedi içinde yaşadığı çatışmaları, kavgaları bir anlamda topluma mal etme çabası olarak görüyorum. Hiçbir şekilde geçerli görmüyorum. Yolsuzluktan dolayı tutuklama kararı sözkonusu. Terör boyutu da var. Terörden tutuklanma olsa sonuçları farklı olacaktı.

Geçici tedbir olarak belediye meclisi kendi içinden geçici başkan seçmiş olacak. Böyle bir tedbir sözkonusu. Bu tanımlanmış hukuki bir süreç. Bunu siyasi olarak nitelendirmek son derece yanlış. Belediye melcisinin çoğunluğunu CHP üyeleri oluşturuyor. Başından itibaren hem önceki büyükşehir belediye başkanı hem CHP'nin belli kadroları bunu maalesef aşırı siyasallaştırdılar. Ortada bir seçim yok. Şimdiden bir adaylık süreci oluşturdular. Olmayan bir seçim için önseçim yaptılar. Sanki adaylığından dolayı bu işler oluyormuş gibi atmosfer oluşturuldu. Halbuki 2028'de seçim. Niye bu acele o zaman? Herhalde aday olduğum için yapıldı demek için adaylık atmosferi oluşturuldu, algı oluşturuldu. Böyle bir beklentileri vardı. Bunu ön alıcı siyasallaştırma çabası içine girdiler.

"FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Trump ile sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça olumlu bir telefon görüşmesi oldu. Önceden de sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump'un hukukları var. Önümüzdeki süreçlerde Amerikan dış politikasının daha fazla ete kemiği büründüğünü göreceğiz. Yeni bir yönetim. Hükümetlerin sahaya yansıyan somut tercihleridir esas olan. Bu çerçevede ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Sonuçta NATO üyesi iki ülkeyiz. ABD ile sadece güvenlikte değil ekonomi ve ticarette ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bölgede en önemli risk unsuru İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları. Netanyahu hükümeti her türlü insanlık dışı saldırıyı yapıyor. Türkiye'nin tavrı son derece net. Sonuna kadar Filistin davasının yanında Türkiye. Cumhurbaşkanımız hayatı boyunca bu mücadeleyi vermiş insan. Ticaretin kesilmesinden her türlü kardeşlerimize destek olucu çalışmalar sözkonusu. Türkiye her zaman Filistin'in yanında olmaya devam edecek. Filistin halkı yaşadığı coğrafyayı, vatanını inşa etsin. Filistin etnik temizlik yaşamasın. Uzun vadede iki devletli bir çözüm oluşsun istiyoruz. BM'nin 1867 sınırlarını esas alan iki devlet. Burada insanlık ittifakı, vicdan ittifakı ile birlikte her türlü baskıyı yapmak gerekiyor İsrail yönetimine. Hukuk tanımayan, insanlık tanımayan İsrail yönetiminin tüm bölge için tehdit oluşturduğu ortaya çıkıyor. Türkiye bu noktada da uzlaşmadan yana. Çatışmadan savaşlardan değil. Ukrayna-Rusya savaşında da böyle Türkiye. Türkiye barış ve istikrardan yana. Uzlaşma arayışına destek veren bir ülke.