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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın adayları açıklayacak - Gündem haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. Açıklanacak isimler arasında Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ da bulunuyor...

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:44
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        Adaylar netleşti
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        31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde adaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı iller ve aday gösterilecek isimler de netleşti.

        Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak.

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        BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

        Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas'ın isimlerinin açıklanacağı öğrenildi.

        31 İLDEKİ İSİMLER

        Adıyaman'da Ziya Polat, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Aksaray'da Evren Dinçer, Amasya'da Mehmet Uyanık, Ardahan'da Yunus Baydar, Batman'da Adil Sebati Ceylan, Bayburt'ta Mete Memiş, Bilecik'te Mustafa Yaman, Bolu'da Muhammed Emin Demirkol, Burdur'da Mehmet Şimşek, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de İsmet Ölmez, Iğdır'da Ülkü Öcal, Karabük'te Özkan Çetinkaya, Karaman'da Mevlüt Akgün, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Kırşehir'de Osman Arslan, Kilis'te Reşit Polat, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu, Muş'ta Feyat Asya, Nevşehir'de Mehmet Savran, Niğde'de Emrah Özdemir, Siirt'te Ekrem Olğaç, Sivas'ta Hilmi Bilgin, Şırnak'ta Mehmet Yarka, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Mehmet Çakın, Yozgat'ta Celal Köse ve Zonguldak'ta Ömer Salim Alan.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Ak Parti adayları
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