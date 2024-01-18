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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 avukat 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!

        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!

        İstanbul'da, bir ay önce uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Onur Ö., üzerinde 500 gram uyuşturucu madde bulunan poşet ile yakalandı. Soruşturma kapmasında Onur Ö. ile arkadaşı Bayram K. tutuklandı. Ancak sonradan ortaya atılan bir iddia, yeni bir soruşturma başlatılmasına neden oldu. İddiaya göre gözaltına alınan şüphelilerin el konulan poşetindeki uyuşturucu madde; karakolda bir polis memuru ve avukatlar tarafından rüşvet karşılığı baharat dolu poşetle değiştirildi. 2 avukat ve bir polis memuru tutuklandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 18.01.2024 - 07:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 07:56
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        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
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        İstanbul Esenyurt’ta, geçen yıl 19 Aralık'ta, Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili çalışma başlatan ekipler, Onur Ö. ile arkadaşı Bayram K. üzerlerinde 500 gram uyuşturucu maddeyle birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte karakola götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Onur Ö. ve Bayram K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ŞOKE EDEN İDDİA

        Yaşanan bu olaylardan sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir gizli tanık, şoke eden iddialarda bulundu. Gizli tanık verdiği ifadesinde; tutuklanan Onur Ö.'nün üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi, polislerin 600 bin lira karşılığında içinde baharat olan başka bir poşetle değiştirdiğini ileri sürdü. Bu olaya iki avukatın da yardımcı olduğunu iddia etti.

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        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

        Bunun üzerine olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde H.Ö. isimli avukatın, olay günü sürekli karakola giriş çıkış yaptığı görüldü. Görüntülerde son olarak saat 03.00 sıralarında dışarıda park halinde bulunan bir otomobilden poşetlerle montunun önü kapalı bir şekilde suç eşyalarının bekletildiği müracaat odasına girdiği ve montunun önü açık bir şekilde yine elinde poşetlerle bahse konu odadan çıkarak otomobile geçtiği belirlendi.

        SUÇ POŞETİNİ KENDİ DOLABINA KOYDU

        Devamında S.Y. isimli polis memurunun ise suç eşyası olduğu iddia edilen poşeti saat 03.06’da kendi kullanımında olan dolaba yerleştirdiği görüldü.

        UYUŞTURUCU DOLU POŞTLE BAHARAT DOLU POŞETİ DEĞİŞTİRMİŞ

        Olaydan 5 gün sonra ise polis memuru S.Y.’nin değiştirildiği iddia edilen poşeti, Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderdiği, yapılan inceleme sonucunda poşet içinde bulunan maddenin uyuşturucu olmadığının tespit edildiği anlaşıldı. Polis memuru S.Y. ve avukat H.Ö.’nün evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Telefonları ise incelenmeye alındı.

        POLİS MEMURU İTİRAF ETTİ

        Şüpheli polis memuru S.Y. ile avukat H.Ö. 10 Ocak 2024 günü gözaltına alındı. S.Y. avukatı eşliğinde yapılanları itiraf etti.

        İKİ AVUKAT BİR POLİS MEMURU TUTUKLANDI

        S.Y., kamera görüntülerinde yaşananların doğru olduğunu ve görünmeyen 3’üncü kişinin de avukat H.İ.P olduğunu söyledi. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla avukat H.İ.P. de 11 Ocak'ta gözaltına alındı. 3 şüpheli, polis memuru S.Y. ve avukatlar H.Ö. ile H.İ.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #Uyuşturucu takası
        #Son dakika haberler
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