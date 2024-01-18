Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adanaspor galibiyetini değerlendirdi

"HER ŞEY YOLUNDA"

İLKER YAĞCIOĞLU: Açıkçası Bonucci ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Dünya çapında bir stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç yabancılık çekmedi ve çok çabuk uyum sağladı. İlk toplara basışı, uzun pasları rakip defans arkadasında buluşturmaya çalıştırması Fenerbahçe adına son derece olumlu. Krunic de bildiğimiz bir oyuncu. Sıfıra yakın hatayla oynadı. Fred'le birlikte oynadığı zaman orta saha bir kat daha güçlenecekmiş gibi duruyor. Kısacası Fenerbahçe için şu anda her şey yolunda...(Takvim)