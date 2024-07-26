Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de hemşehrilerine otobüsten hitap etti. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam siz anlıyorsunuz bu işlerden. Benim hemşehrilerim kendine yakışını yapar. Rizemizde inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Biz şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir camiyi yapalım istiyoruz. Bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını inşallah gerçekleştirelim istiyoruz.

"YARIN DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞACAĞIM" Mevcut camiyi de daha farklı şekilde, büyük cami bittikten sonra onunla ilgili adımı tabii ki atacağız. Allah yâr ve yardımcınız olsun diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın valilik önünde inşallah mitingimizi yapacağız. Gerek Türkiye gerekse dünyada olup bitenlerle ilgili tüm düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diliyorum.