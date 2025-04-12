Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon Avroluk kira geliri elde edeceğiz. Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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"82 MİLYONA HOŞGELDİNİZ DİYEBİLECEK KAPASİTEYE ULAŞTI"

Turizm başkentimizde, kültür ve ticaret diyarı Antalyamızda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Antalyamızın değerini bir kat daha artıracak bu projede bakanlığımızdan, emeği geçen her işçisine kadar teşekkür ediyorum.

Kıymetli misafirler Akdeniz'in incisi Antalyamız her yıl yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya havalimanımız son iki yıldır 35 milyonluk kapasitesinin üstünde yolcuya hizmet veriyor. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. Mevcut kapasitesinin %12 üzerinde hizmet veren Antalya havalimanımızın kapasitesini artırmak için adımlar attık. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. "HAVACILIK ANLAMINDA KÜRESEL LİGDE EN ÜST SINIFA YÜKSELTTİK" Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkarttık. Uçak park pozisyonunu da 108'den 172'ye getirdik. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi, vizyoner bir projeyi daha şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Kamu- özel iş birliği kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan bu projeyi gerçekleştirdik. Bu kamu- özel iş birliğinin en güzide örneklerinden birisi oldu. Antalya havalimanımız çok daha fazla kişiye hizmet verecektir. 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin fırsatlarını en üst düzeye çıkartmak için 23 yılda pek çok yatırım geliştirdik. Havacılık anlamında küresel ligde en üst sınıfa yükselttik. İstanbul havalimanımız 2024 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada yer aldı.

"ÜLKESİNİ BAŞKALARINA ŞİKAYET EDENLER BU VİZYONU ANLAYAMAZ" Sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Tarihi ile büyük, vicdanı ile büyük, iddialarıyla büyük milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Ülkesini başkalarına şikâyet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtiraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. REKLAM "TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ARTIRMAYA BAKIYORUZ, BU MİLLETE GÜVENİYORUZ" Biz onları kendi küçük dünyalarında küçük kavgalarıyla başbaşa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Biz bu millete güveniyoruz, bu millete inanıyoruz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz. 85 milyon vatandaşımız için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yâr ve yardımcısı olsun diyorum. Yeni terminal binalarımızın, yeni yapılarımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projede emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.