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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gençlerle buluşma toplantısında açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkar başlıklar şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz onu yükseltecek olan sizlersiniz. Gençler 14 Mayıs'ta sizlerin üzerinden yapılan sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş adeta hayatı AK Parti ile tanımış bir nesilsiniz. Eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu gün üretimden istihdama her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki, Türkiye'yi 21 yıldan nereden nereye getirdiğimizi anlatırken verdiğimiz örnekler, rakamlar yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanınız 94'te İstanbul'a belediye başkanı oldu. Peki, İstanbul'da o zaman ne vardı? CHP'nin gençleri bazı şeyleri bilmiyor olabilirler anlatacaksınız. İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi. Ümraniye Belediye Başkanı CHP'liydi. Ne oldu? Ümraniye çöplüğü patladı. 39 vatandaşımız orada öldü. Ardından biz İstanbul'u 94'te aldık. Ümraniye'yi de aldık. Hemen o çöplüğün olduğu yeri spor tesisleri ile donattık.

"DOĞALGAZI HALKIMIZA BEDAVA VERDİK Mİ?"

Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk.120 kilometre uzaklıktan, Istranca dağlarından İstanbul'a suyu getirdik. Çöpü, çukurları kaldırdık. Doğalgaz yok gibiydi. İstanbul'u bu kısa sürede doğalgazı biz kavuşturduk. Şimdi Bay Bay Kemal kızma! Karadeniz'e doğalgazı getirdik mi? Bedava olarak halkımıza veriyor muyuz? Biz ne yaptıysak hayal dediniz. Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Bu tilkilerden nedir çektiğimiz? Ne diyordu CHP? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı teslim edeceksiniz?' Bay Bay Kemal sen tarih bilmiyorsun, bizim ecdadımız bir çağı kapattı, bir çağı açtı. Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Bu hayalin ölçüsü kelimenin tam anlamıyla dört duvar, bir damdan oluşan barınak seviyesiydi. Biz gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. Ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak güvenli, modern, yüksek standartları yuvalara kavuşturduk. Bunun 1.2 milyonunu TOKİ vasıtasıyla, 3.3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayaline kavuşturacak olan yine biziz.

"BİZİM ALEVİLİK DİYE ŞİİLİK DİYE BİR DİNİMİZ YOK"

Seçim öncesi birilerinin hazırlık içinde olduğu anlaşılıyor. Buradan tekrar edeyim, başaramayacaksınız. İstiklalimize, istikbalimize el uzatamayacağınız gibi ülkemizi hedeflerinden ulaştırmayacaksınız. Ekonomimizi rayından çıkaramayacaksınız. Milletimizin arasına etnik ve mezhebi fitne sokamayacaksınız. Bay Bay Kemal ne diyor? 'Ben Aleviyim' diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki, bayram değil seyran değil. Bizim Alevilik diye, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abazası ile hep bir olacağız, beraber olacağız ama ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Biz şu anda gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Bu gençlik dünyayı bilen, ecdadını tanıyan, vatanı ve milletine kalpten bağlı bir gençliktir. Ben bu gençlikle iftihar ediyorum.

"HAYATLARINDA YALANDAN BAŞKA SERMAYE YOK"

Bay Bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz! HDP de var mı? Var. İYİ Parti'de var mı? Var. Alehte konuştuklarını duydunuz mu? Masada ufak yavrucaklar var. Onlardan duydunuz mu? Hiçbir şey konuşamıyorlar. Sıkıysa konuşsunlar. Ne hale düştüler? Allah'ın izniyle bu gençlik 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil 7 düvele ilan edecek gençliktir. Sizlere baktıkça kendi gençliğimi, heyecanımı, hayallerimi görüyorum. 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Söz veriyoruz ülkemiz için hayata geçecek daha çok vizyonumuz var. Yok suyu bedava vereceğiz, yok fiyatları indireceğiz derler. Bunların hayatında yalandan başka sermaye yok. Seçme ve seçilme yaşını 30'dan önce 25'e oradan da 18'e biz indirdik. Biz gençlerimize inandığmız için bu yasal değişikliği yaptık. Siyasi katılım, girişimcilik, bürokratik atılıma kadar alanda gençleri biz destekledik. Nefesimizi birileri gibi hesapsız kitapsız söylenmiş içi boş vaatlere değil somut projelere hazırlıyoruz.

"5 KEÇİYİ TESLİM EDİN İNANIN KAYBEDİP GELİR"

"Londra'dan 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim" diyor. Sen hangi sıfatla gidiyorsun da oradan sana 300 milyar dolar getirecekler. İnanın 5 tane keçiyi teslim edin, kaybedip gelir. Biz doğalgazın gelirleriyle Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kaynak da aile kurumumuzu güçlendirmeye. Gençlerimizi eğitimden evliliğe hayatın her alanında finanse edeceğiz. Biliyorsunuz harç vardı. Harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Bütün bu kaynaklarla beraber Türkiye Yüzyılı'nı kuruyoruz, doğalgazımızın geliriyle inşallah Türkiye artık ele avuç açmayacak. Faizsiz kredi desteği sağlayarak genç girişimcilerimize destek vereceğiz.