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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğalgazının devreye açılış töreninde Filyos'ta yaptığı konuşmada, "İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." dedi.

"Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." dedi.

AYLIK KATKISI 125 TL OLACAK

Buna göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

"Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

"BU BAŞARI MİLLETİMİZİN TAMAMINA AİTTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." dedi.

Karadeniz doğalgazıyla ilgili olarak, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." değerlendirilmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BUGÜN İKİ BAYRAMI KUTLAMAK ÜZERE BURADAYIZ"

Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrollerimizin kıymetli çalışanları, gururumuz, kıymetli madenciler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamimiyle birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. 2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığımız üç boyutlu modellemelerle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.

"85 MİLYONU SEVİNDİRİRKEN BİRİLERİNİ ÜZÜYORUZ"

Çaycuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz. Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.

"BAY BAY KEMAL VE MASA ARKADAŞLARINI ÜZÜYORUZ"

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum. Bu projenin tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey'i, daha sonra Fatih Bey'in bütün bunların yanında TPAO'nun tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, işçilerimize velhasıl herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"HER 100 LİRALIK FATURANIN 75 LİRASINI DEVLET ÖDEDİ"

Kendi doğalgazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Kendi doğalgazını, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarınızı kullanmanız elbette önemli, hayatidir. Ama insanlarımızın aklına şu soruda mutlaka gelecektir; peki ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii Bay Bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. "300 milyar dolar yurt dışından getirdim" diyor. Ne getirdin? Senin sıfatın ne? Esrar, eroin mi Londra'daki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da getiriyorsun? Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik ve bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğalgaz merkezi haline getirdik. Nükleer, güneş, rüzgar, hidroelektrik potansiyelimizi harekete geçirdik, enerjimizi sağladık. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik.

"AYLIK 25 METREKÜPÜ 1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ VERİYORUZ"

Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun.

"1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK"

Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız.

"2 BİN MADENCİMİZİ İŞ SAHİBİ YAPIYORUZ"

Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda. Bu arada madencilerimizle ilgili 1000 kişilik eleman alımı demiştik. Bunu 2 binle perçinliyoruz. 2 bin madenciyi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız. Buralarda ne şehitler verdik. Bu şehitlerimizin emekleri, alın terinin üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. Bu duygularla Karadeniz doğalgazının ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarımızda ilk 1 ay tamamen ücretsiz, 1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtmada kullanılan doğalgazın hayırlı olmasını diliyorum.