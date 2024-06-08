Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” denildi.

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/KbVb5BAAQN — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2024

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