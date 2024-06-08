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        Haberler Spor Futbol Diğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 21:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milliler'e tebrik
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” denildi.

        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
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