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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

        Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 04:02 Güncelleme: 27.03.2025 - 04:02
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        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "182 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstatistik Konseyi'nin üye yapısı yeniden düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; konsey, başkanın başkanlığında, bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üye ile birçok kurumun temsilcilerini de içerecek şekilde değiştirildi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirilirken, Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu.

        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde de "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Kararname ile kurulan başkanlıkların görevleri detaylandırıldı.

        Yapılan bu düzenlemelerle ilgili olarak kararname ekinde yayımlanan cetvellerde yeni kadrolar da ihdas edildi.

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        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
        #Son dakika haberler
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