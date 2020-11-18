'Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemeliyiz'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'na yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Yüksek faizle istihdam yaratmak, üretim yapmak mümkün değil. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN'

Yeni dönemde en önemli önceliğin enflasyonla mücadele olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak. Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz'' dedi.

'TÜRKİYE HAZIRLIK DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKIP, ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYOR'

Sorunları piyasa odaklı yaklaşımla çözeceklerini vurgulayan Erdoğan ''Hukuk ve ekonomi reformları yeni dönemin hazırlıkları. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek te elbette bizim görevimiz. Hazırlık dönemini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz'' ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERİN YOL AÇTIĞI SIKINTILARI AZALTMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

''Aldığımız tedbirlerin açtığı sıkıntıların farkındayız'' diyen Erdoğan şöyle devam etti: ''Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak bu sıkıntıları azaltmanın gayreti içindeyiz. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları birlikte aşacağız. Üretim, istihdam ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.''