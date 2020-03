Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.

"BU MUSİBETİ ATLATANA KADAR SOKAKLARA ÇIKMAMAKTA DİRENELİM"

Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Sağlık çalışanlarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğu, her türlü sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem ve milletim adına saygılar, sevgiler. Sakın sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim" dedi ve gönül selamı verdi.