Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim olmayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasına, Adana'da yapılan gençlik buluşmasının ardından meydana gelen kazada 3 gencin vefat ettiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, "Onlar tabii bizim unutamayacağımız şehitlerimiz, gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım, ondan sonra programımıza başlayalım." dedi.

Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan, "Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında, biliyorsunuz, ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları tüm yatırımların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bir süredir il ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmalarının akabinde gençlerle de bir araya geldiklerini anımsattı.

Gençlerin heyecanından, dinamizminden istifade ettiklerini ve adeta kendilerini yenilediklerini belirterek, bu programlara büyük önem atfettiğini söyleyen Erdoğan, "Son 1 yılda Van'la birlikte 22'nci gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya 'AK Parti'nin gençlerde tabanı yok' filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan partinin genç üye sayısına ilişkin bilgi alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var. Tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız yaklaşık 11,5-12 milyona ulaştı. Fakat bizim kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek, yani orada da şu anda 3,5-4 milyon şu anda kadınlarda üye sayımız var. Erkan Bey'in pek hoşuna gitmedi bu, ben tabii biraz istikrarlı konuşuyorum, o da '5-5,5' filan diyor. Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar ama şimdi ben buradan ekranları başında bizi izleyen bütün AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum, üye kardeşlerime sesleniyorum, her biriniz birer üye daha yapsanız bu 11,5 ne olur? 23 olur, 23 milyona zaten çıktığın anda bu 2023'ün nesidir? Habercisidir. Ben şu anda sizi burada görüyorum, diyorum bu işi bitirdiniz zaten."

"ŞU ANDA ALTILI MASA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ VAZİYETTE"

Erdoğan, seçime bir yıl olduğunu ifade ederek, "Bazıları çok merak ediyor. Bay Kemal diyor ki 'Seçim tarihini açıkla'. Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir 'Göreceksiniz kasımda seçim var' diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisi de şu anda yok. Şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok, ve biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Efes-2022 tatbikatına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik, nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar üçlü, onlarınki altılı masa değil üçlü masa. Bir momentum açıkladılar, bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da Dışişlerinden arkadaşlar 'Böyle böyle, bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı'. Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik, dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz adamın lafına inanırız, adam olmayanın değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım, yemek ikram edeceğim, o yemekte seninle bir şeye varacağız, mutabakata, 'Bundan böyle biz direkt olarak ikimiz konuşalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım' tamam. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti sen gidiyorsun Amerika'ya, Amerika'da Senato'da kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, F16'larla ilgili konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis, yemezler. Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga, filan falan bunları geçmişte ataların senin çok iyi bilirler, tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur."

"BATI'NIN SİYASETİNİ GÜVEN OLMAZ"

Yunanistan'da kurulan üsleri hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"5 artı 4 üsler kuruldu, ne kurarsanız kurun. 'O kurulan üsleri niçin yaptınız' filan diye sorduğumuz zaman verdikleri cevap çok manidar; 'Ruslara karşı' diyorlar. Ya 'Ruslara karşı' diyorsunuz da Ukrayna'ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız, Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi, Ukrayna'ya destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan. Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini alırsın, sanatını alırsın ama siyasette Batı'nın siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi Avrupa Birliği'nde bile işte sene 63, o günden bugüne ne yapıyorlar, hala oyalıyorlar. Ne zaman başladı? Aslında 59'da başladı ama o gün bugün hep oyaladılar, niye? Ya bunlarda yalan, aman ya Rabbi, almış başını gidiyor, dürüstlük yok bunlarda, dürüstlük bizim milletimizde var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim, tüm milletime seslendim ve o gece bütün gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdular. Bay Kemal de FETÖ'nün adamlarının korumasında tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. O kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Adana'da yaptıkları gençlik şöleninde katılım ve coşkunun hem stadyum içinde hem dışarıda bambaşka olduğunu söyleyen Erdoğan, "Fetih şölenini İstanbul'da yaptık, fetih şöleniyle de resmi rakamı veriyorum, 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanı'nda topladık. Muhalefet, Maltepe'de bir araya geldi, onun resmi rakamını da vereyim size, 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz. İnşallah sizlerin gayretleriyle, gayretlerimizle 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak." diye konuştu.

Gençlerden büyük gayret beklediğine işaret eden Erdoğan, "Siz bu konuda bütün üniversitelerdeki arkadaşlarınızla münasebetlerinizi sıkı tutarsanız, yoğun çalışacağız, arkadaşlarımızla beraber bu yoğunluğumuzu devam ettireceğiz, asla şöyle bir yorgunluk, böyle dargınlık, bunların hiçbiri bize yakışmaz, dargınlık varsa hemen barışacağız. Çünkü bizde dargınlık margınlık olmaz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE SALT SEÇMEN NAZARIYLA BAKMIYORUZ"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını, dargınların barışacağını ve yollarına böyle devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Çünkü gençler için çalışan, gençlerle yürüyen bir parti olarak bundan sonra da her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz." dedi.

İktidara yürüdükleri dönemde seçilme yaşının 30 olduğunu, bunu önce 25'e daha sonra da 18'e indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirlenince hatırlamadık, gençlerimizi yoldaşımız, yol arkadaşımız, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Bunların içinde böyle birisi yok, hiç birisinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadakilerin hepsini alın bunların hiçbirisinin böyle bir geçmişi yok. Ama bu kardeşiniz bu yola böyle koyuldu. Siyaset arenasındaki tüm mücadelemi hep gençlerle birlikte verdim, gençliğimde verdim." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan sürece bakıldığında siyasi hayatının her safhasında gençlerle birlikte olduklarını söyleyen Erdoğan, vesayete, terör örgütlerine yerli ve yabancı şer odaklarına karşı yürüttükleri tüm mücadelelerde gençleri hep yanında bulduğunu ifade etti.

"O KAHVESİNİ YUDUMLARKEN BİZ MİLLETİMİZLE BERABERDİK, ARAMIZDAKİ FARK BU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarında, ağaç ve çevre bahanesiyle sokaklarımızı karıştırmak istediklerinde gençlerimiz yine bizimle beraberdi. 17/25 Aralık girişiminin gölgesinde yapılan yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençlerin tercihi yine biz olduk. 15 Temmuz darbesinde doğrudan canımıza kastettiklerinde yanımızda yine gençler vardı. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim, tüm milletime seslendim ve o gece bütün gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdular. Bay Kemal de FETÖ'nün adamlarının korumasında tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. O kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu." dedi.

Ekonomiyi çökertmeye yönelik hamleleri gençlerle boşa çıkardıklarını, Türkiye'yi eli kanlı terör örgütleri marifetiyle esir alma teşebbüslerini de yine gençlerle hezimete uğrattıklarını belirten Erdoğan, "Son 20 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu ülkenin siz yürekli cesur gençlerinin teveccühüne, desteğine mazhar olduk. Siz sosyal medya mecralarında anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya, sevgili gençler, hiç bakmayın. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de Türk siyasetinde gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz. Cumhurbaşkanlığı tercihinde de aynı tablo geçerlidir. Rabb'ime bana sizler gibi yol ve kader arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Gençlik kollarımızın sadece son bir yılda, bakın burası çok önemli, 250 bin yeni üye yapması gençlerle aramızdaki bağın gücünü ortaya koyuyor. Bu ülkenin gençlerinin ezici çoğunluğu hala geleceklerini nerede görüyor? Bizde görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin kendilerine, kendilerinin de gençlere güvendiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Partimizin gençlik kollarında görev alan isimlerle aradan geçen yıllarla birlikte Meclis'ten kabineye, parti yönetiminden bürokrasiye kadar her yerde mesai arkadaşlarımız olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkan siyasi, affınıza sığınıyorum, çaylaklara diyoruz ki 'Siz gidin kumda oynayın'. Hani serde biraz da Kasımpaşalılık var ya. Gençlerin oylarını çantada keklik gören muhterislere diyoruz ki 'Hesaplarınızı bir kez daha gözden geçirin.' Şahsımızla gençlerimiz arasındaki muhabbeti sorgulayanlara diyoruz ki 'Siz önce bu ülkenin gençlerinden gidin de bir özür dileyin.' Daha düne kadar '18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler' diyen siz değil miydiniz? Daha düne kadar '18 yaşında milletvekili mi olur' diyerek 16 Nisan anayasa referandumuna karşı çıkan siz değil miydiniz? Daha düne kadar 'Meclis'i çoluk çocukla dolduracaklar' iddiasıyla ortalıkta gezinen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış bizim gençlerimizle gönül bağımızı sorguluyor, gençlerle ilgili ahkam kesiyor, laf söylüyorsunuz. Riyakarlıklarla dolu geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlikle ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Halbuki Türkiye'de son 20 yılda gençlere en çok yatırımı yapan, gençlerimizin hayat standardını en fazla artıran kadro biziz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin, "Belki de önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile onlarla da görüşmeleri yapmak suretiyle ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin eğitimden iş hayatına her alanda önündeki engelleri kaldıranın, siyaseti gençleştirenin, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirerek siyasette gençlere hak ettiği değeri verenin AK Parti hükümeti olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti hükümetinin gençlerin mevcut sıkıntılarını yine çözeceğini ve dertlerine derman olacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Kimsenin üç günlük siyasi ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamaya kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade etmek istiyorum ve Gençlik Kolları Başkanımız Eyyüp kardeşimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü gençlere bıraktı.

Bitlis'ten gelen Gamze Nur Alaş'ın, "İki gün önce İzmir'de Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamıştınız. Muhalefet içerisinde bulunan herkes neden 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyor?' Bunun sebebi nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Tabii ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını, niye sorusunu arkadaşlarımızla aramızda tartışıyoruz. Tabii enteresan. Hepsi birbirine pas atıyor fakat perde arkasında da adaylık yarışını ayrıca kendi içlerinde de yapıyorlar. Ben mi olurum sen mi olursun vesaire gibi. Tabii bizde bir laf var, 'El alemin derdi bizi mi gerdi' diye. Şimdi onların derdi bizi mi gerdi? Bize ne? Biz işimize bakıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz."

Van'da bugün 170'e yakın açılış gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, heyecan ve coşkunun çok iyi olduğunu söyledi.

Havalimanından meydana kadar yolların kenarında ve dönüşte coşku ve gözlerdeki pırıltının bambaşka olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dolayısıyla şimdi bugünkü bu görüntüyü onlar da tabii izlediler, görecekler. Herhalde bundan sonra da Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği ana kadar bunlar, adaylarını da açıklayamazlar. Bize düşen nedir? Bize düşen ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları biz, her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Bitlis Ahlat'taki yatırımların biteceğini ifade ederek, "İnşallah 25-26 oralardayız. Malazgirt'e Ahlat'tan yürüyüp gideceğiz." dedi.

"KYK YURTLARINA ÖĞRENCİ ARIYORUZ"

Muhammed Aras Gökay'ın, "Kiralarda ve özel yurtlarda fiyat artışları var. KYK yurtlarının kapasitelerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmanız var mı?" sorusuna Erdoğan, "KYK yurtları boş. KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz." yanıtını verdi.

Erdoğan, daha sonra KYK yurtlarıyla ilgili sözü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bıraktı.

Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Muhammed hem ailesi müsterih olsunlar. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye'deki yurt yatırımları her alanda olduğu gibi bir devrimi bizlere gösteriyor. 180 binden 750 bine gelen yurt kapasitemiz var efendim Türkiye genelinde sizin öncülüğünüzde. Bunların hemen hemen tamamını yeniden inşa ettik ve talebe, farklı parametrelere göre yeni yurt yatırımlarımızı belirliyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Van örneğinde mesela bugün Van'da 10 bin yurt yatağımız var. Bunun 3 bin 500'ü boş, gençlerimizi bekliyor. Türkiye genelinde kapasitemizin yüzde 90'ı dolu ve her geçen gün sadece yıllık değil, aylık projeksiyonlarımız var. Gençlerimizin ihtiyacına, talebine göre gerektiğinde yeni bloklar yapıyoruz, yeni projeler tesis ediyoruz. Ama yurt yatak kapasitemizi hem kısa vadeli hem uzun vadeli gençlerimizin lehinde güçlendiriyoruz.

Burada bir sürdürebilirlik, istikrar söz konusu. Tıpkı burslarda olduğu gibi, kredilerde olduğu gibi gençlerimizin lehine. Genç odaklı siyasetimizde inşallah senin gibi yeni öğrencilerimizi yurtlarımıza bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Muhammed tabii şimdi nereyi kazanacağın belli değil, Allah yar, yardımcın olsun. İnşallah arzu ettiğin, güzel bir yeri kazanırsın. Ama bakanımın da ifade ettiği gibi bizim şu anda KYK yurtlarında bir defa yer sorunumuz yok. Bak harç vardı, harcı biz kaldırdık. Burs-kredi 45 liracıktı, biz onu 45 liradan aldık şu anda son rakamımız 850 liraya çıkardık. Öbür tarafta doktora, mastır öğrencilerine yönelik asgari ücrete kadar tırmandırdık. Hiçbir dönemde bizim getirdiğimiz bu imkanlar, hiçbir hükümet döneminde getirilmedi. Rahat ol, sen şimdi hazırlığını iyi yap. İnşallah başarılı bir neticeyle de arzu ettiğin üniversiteye girersin. Bu vesileyle de tüm üniversite imtihanlarına girecek aday öğrencilerimize de buradan başarılar diliyoruz, Allah yar, yardımcınız olsun." diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE MAL GÖNDERME GİBİ BİR ÇALIŞMANIN İÇERİSİNDEYİZ"

Muhammed Mete isimli gencin, "Sizin öncülüğünüzde uzay çalışmaları başladı. Yakında bir vatandaşımızı uzaya gönderecektiniz. Türkiye'nin bu gayretini ve ortaya koyduğu çalışmaları küçümseyenler var. Sizce bu tavır vizyonsuzluktan mı yoksa art niyetten mi kaynaklanıyor?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Sen cevabı verdin. Vizyonsuzluk. Bunların böyle bir vizyonu yok. Zaten 'uzay' dediğin zaman bunlar tamamıyla uçukluyorlar." dedi.

Bir başka gencin, "Şu an dünyada ekonomik kriz var. Biz dünyadan haberdarız. Siz bu durumu bir bağımsızlık savaşı olarak görüyorsunuz ve bundan sonra çok güzel günler göreceğimizi ifade etmiştiniz. Güzel günler göreceğimiz ya da bu savaşın son bulacağı günler için bir tarih verebilir miyiz? Ekonomik anlamda rahatlamaya dair bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ekonomik istatistik eğrileri iner, çıkar vesaire. Ama şu gerçeği görmemiz lazım, az önce sen de ifade ettin. Tüm dünya başta Amerika olmak üzere bir defa ekonomik çıkmazın, sıkıntının içinde mi, değil mi? Bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı var ve bu savaş nedeniyle de ciddi manada tarım ürünlerinde buğday, arpa, ay çiçek yağı vesaire gibi... Bunların ciddi oranda bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bu sıkıntılarda mesela bizim ciddi bir sıkıntımız yok. Bizim şu anda stoklarımızda 5 milyon ton buğdayımız var, arpa, ayçiçeği yağı, bu noktada da yok. Fakat biz bütün bunlara rağmen daha da arttıralım diyoruz."

Bununla ilgili bakanların Rusya'daki ilgili muhataplarıyla görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatta bu işi çok daha farklı bir boyuta getirmek, sadece kendimize değil, oradan re-export yaparak da üçüncü ülkelere falan da mal gönderme gibi bir çalışmanın içerisinde de olacağız. Görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmelerin yanında nitekim dün akşam da ilgili bazı kişilerle görüşmeler yaptık ve belki de önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile onlarla da görüşmeleri yapmak suretiyle ne gibi adımlar atarız, bunları konuşacağız.

Şu anda yol haritamız belli, sıkıntı bu noktada yok. Fakat tabii içimizde maalesef, yani dışarıdaki düşmanla mücadele kolay da ama içeride de maalesef bakıyorsunuz çıkmış bir tane büyükelçi müsveddesi ana muhalefetin aynı zamanda üyesi olan eski büyükelçilerden bir tanesi terbiyesiz, kalkıyor adalarla ilgili 'Bunlar, 'Yunanistan'ın hakkıdır' diyor. Ya bu adamlar bu ülkede düşünebiliyor musunuz büyükelçilik yaptı. Yani bunlardan vatansever, yerli, milli bir şey olur mu? Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur? Yalnız o değil ki, şu anda yine ana muhalefetin içinde yine böyle büyükelçilikten sıyırmış bir tane var, o da öyle. Ama biz bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Onları koyuyoruz bir kenara yerli, milli, asli duruşumuzla yolumuza devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle bütün bu sıkıntıları da söke söke aşacak, yolumuza devam edeceğiz."

"HALİÇ KONGRE MERKEZİ KOKUYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde mezarlıkların bakımına ilişkin sözleri hatırlatılarak, "Türkiye'nin gelişme ve 20 yıllık icraatlarını görmeyen, görmek istemeyenlere de bunları diyebilir miyiz?" sorusunun yöneltildiği Erdoğan, "Ne demek? Onlar şimdi mezarlığın kenarından geçerken ıslık çalanlar var, şimdi bu ıslık çalanlar işte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de bilmeyenler. Biz ne anlatalım ki? Sadece şu Marmaray bir derstir." yanıtını verdi.

Boğaz'ın altından Marmaray'ı yaparak Asya'yı Avrupa'ya bağladıklarını hatırlatan Erdoğan, yine Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını, buradan da otomobillerin geçtiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıp Kuzey Marmara'yı birbirine bağladıklarını, 7 saat olan İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya düşürdüklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi Bay Kemal oranın milletvekili değil mi? Oranın milletvekili. Bir sormak lazım sen kaç kere İzmir'e gittin acaba? Ve İzmir şu anda onun partisinde belediyesi ve bugüne kadar acaba belediye olarak siz İzmir'e ne yaptınız? Körfez kokusundan geçilmiyor. Bir yağmur olduğu zaman alıp gidiyor. Aynı şey Ankara'da, aynı şey İstanbul'da. İşte dün Haliç kenarında Allah rahmet etsin Kadir Topbaş Bey'le bitirdiğimiz, benim temelini attığım Haliç Kongre Merkezimiz var. Baktım, Haliç Kongre Merkezi kokuyor. Tam çünkü Haliç'in kenarında yapıldı. Çok ciddi etkinliklerin yapıldığı bir yer. Zira biz, Haliç'i temizlerken Van Gölü'nün dip taraması dediğim konu, aynı şekilde Haliç'in dip taramasını yaptık. Haliç'teki bütün o çamuru, 9,5 milyon ton Haliç'ten çıkardık ve Alibeyköy'de bir ocağa naklettik. Balık tutulurken, şimdi Haliç yeniden kokmaya başladı. Mesele, aşk meselesidir. Neşet baba diyor ya 'Aşkla koşan yorulmaz.' Bizim, bu millete aşkımız var, bu ülkeye aşkımız var. Ama bunların böyle bir derdi yok. Ve bunlar böyle bir şeyi de gerçekleştiremezler. Allah nasip ederse 2023'te her şeyden önce başta İstanbul, Ankara olmak üzere tekrar bu emanetleri geri alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ama önce 2023."

"YEŞİL , İSTANBUL'DA ANKARA'DA DA BİZİMLE VAR OLDU"

"Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesine ilk fidan dikimini yaptınız. Başbakan olduğunuz dönemlerde planlarınızı, projenizi anlatırken heyecanla 'Allah razı olsun' diyenler, daha sonrasında sizi eleştirir oldular. Sizi neden eleştiriyorlar, bunlar iki yüzlü mü?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bunlar aslında iki yüzlü değil, bunlar çok yüzlü. Çünkü İstanbul'a Belediye Başkanı olduğum zaman İstanbul'un ana arterlerinde ağaçlandırma diye bir şey söz konusu değildi." cevabını verdi.

İstanbul'un ana arterlerini ağaçlandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, 5 milyon hedef koyduklarını, İstanbul'un bu şekilde ağaçlarla örnek hale geldiğini söyledi.

Aynı adımları Ankara'da da Melih Gökçek ile attıklarını, Gökçek'in de ağaçlandırmaya çok önem verdiğini kaydeden Erdoğan, sadece fidanlıklardan değil, ithal yetişmiş ağaçlarla da Ankara'nın ağaçlandırıldığını ifade etti.

Şimdi Ankara, İstanbul'da böyle bir ağaçlandırmanın olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Bitti. İzmir'e bakın, yok. Çünkü yeşil bizimle İstanbul'da da Ankara'da da var oldu. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bundan sonraki süreçte de yine biz aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz ve yeşilin hesabını bize soranlar önce yeşilin hesabını vermek zorundalar." dedi.

Sosyal medyada "Tayyip dedemi özledim" diye videosu yer alan çocukla da bir araya gelen Erdoğan, ​​​​Van Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Derin paylaşımı: