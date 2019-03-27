AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak mitinginde halka sesleniyor.

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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başladı:

Uşak aşıklar demektir. Bizler de sizlere aşığız. Sizlere sevdalıyız. Aşıklar sevdiği için her şeyin en güzelini isterler. Biz de sizler için, Uşak için, ülkemiz ve milletimiz için hep en güzelini istiyoruz. Sizleri en güzele, en iyisine layık gördüğümüz için 17 yıldır durmadan çalışıyoruz. Milletimizin emanetini yere düşürmeden geleceğe taşımak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadelede yeri geldi karşımıza vesayet güçleriyle çıktılar, yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı teşkilatlarımızın içindeki hainlerle ülke yönetimine el koymaya kalktılar. Yeri geldi içimizden vurmaya kalktılar. Yerel seçimi bir hesaplaşma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Yeri geldi içimizden FETÖ'cülerle bizi vurmaya kalktılar.

"YOK ÖYLE 25 KURUŞA SİMİT! HEPSİ BEDELİNİ ÖDEYECEK"



Yeri geldi çukurla, silahla, tankla milletimizin canına kast etmeye kalktılar. Biz bu oyunu da bozunca ekonomimize saldırarak milletimizin işine, aşına, ekmeğine göz diktiler. Son günlerde döviz kurlarının üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar. Türkiye döviz rezervlerini yükselttikçe daha da azgınlaşıyorlar. 2023 hedeflerimize çok daha büyük inanç ve azimle bağlıyız. Suriye'deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya kararlı bir şekilde azmettik. Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz tanklarıyla, F-16'yla yürüdük yürüyoruz. FETÖ'cüler de kaçacak biz kovalayacağız. Şimdi yargılanıyorlar. Onlar da bedelini ödeyecekler. Bizim 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler. 1 bin 191 gazimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit!

"31 MART'IN İNTİKAM SEÇİMİ OLACAKTIR DİYENLER BİLE VAR"



Pensilvanya, hani ne oldu! Sesin niye çıkmıyor? Ne Bay Kemal senin işine yarar ne de senin işine bir tane hanım var o yarar. Yaramazlar bunlar. Çünkü onlar bu milletinden gelmiyorlar. Biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz. Bunlar tüm umutlarını 31 Mart'ta bağlamış durumdalar. Size Düzce'nin selamını getirdim. Orası muhteşemdi. Bolu'nun selamını getirdim orası da muhteşemdi. Bu ittifakın bir görünen ortakları var, bir de fiilen var olan pek ismi anılmak istenmeyen gizli ortakları var. 31 Mart intikam seçimi olacaklar diyenler var. Eğer biri gelip bu seçimlerde size 'AK Parti'ye, Cumhur ittifakına oy vereceksiniz, sandığa gitmeyin' diyorsa, bilin ki onun öfkesi sizin kırgınlığınızı paylaşmak değildir. Millet kırgınlığında elbette hakkıdır. Hatadan münezzeh sadece yüce Rabbimizdir.

"MİLLETİMİZİ ÜZEN KİM VARSE SEÇİMDEN SONRA BİZ ÜZECEĞİZ"



Bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Kimse kendisini bulunmaz Hint kumaşı sanmasın. AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur. Her gencimiz bizim kadromuzun potansiyel adayıdır. Her kadın kardeşimiz bizim kadromuzun adayıdır. Bu partiyi milletimiz kurmuştur. Milletimizi üzen kim varsa, onları biz üzeceğiz. Seçimlerden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. Belediyelerin de 5 yıl. Yani 4,5 yıl Cumhurbaşkanınız hizmetkârınız olarak yola devam edecek. 5 yılda inşallah belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla el ele vereceğiz ve Uşak'ımızı daha da yukarıya çıkaracağız.