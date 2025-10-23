Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı bin Tarık ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye-Umman'ın başta Filistin davası, birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Umman'ın başta Filistin davası, birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa