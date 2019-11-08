08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan temasları sonrası uçakta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da gerçekleşecek ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile S-400, F-35, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacaklarını, FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunun da görüşüleceğini söyledi.
Trump'la önceki akşam gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararı aldıklarını belirten Erdoğan "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatının şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Bunu zaten Sayın Trump’la telefon görüşmemizde kendisine de ifade ettik. Ayın 13’ünde bugüne kadar ele aldığımız ve almadığımız birçok konuyu yüz yüze görüşmenin faydalı olacağına inandık. Tabi ki Suriye’de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz" dedi.
Erdoğan, ABD ile stratejik ortaklığa sığmayacak bazı gelişmelerin kendisini ciddi manada rahatsız ettiğini, bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etti.
HALK BANKASI HİSSELERİ YÜZDE 4 YÜKSELDİ
Açıklamaların ardından Halkbank hisseleri yüzde 4 civarında yükseldi.
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