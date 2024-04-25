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        Haberler Gündem Güncel Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme

        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme

        ASELSAN'ın ürettiği, yüz tanıma sistemine entegre, merkezden izlenebilen yaka kameraları artık güvenlik güçleri tarafından kullanılacak. Bu şekilde, polis ve vatandaşlar arasında yaşanan tartışmalar tespit edilebilecek. Güvenlik güçlerinin vatandaşa olan yaklaşımı da denetlenebilecek. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 25.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:41
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        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
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        Uygulama ile hedef; polisin uygulamalarında şeffaflığın sağlanması, kolluk kuvvetlerinin denetimi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması…

        Polis memuruna mukavemet ya da görevli memura hakaret iddiası gibi durumlarda hukuki tartışmaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Bir süredir büyükşehirlerde trafik polislerinin uygulama yaparken kullandıkları yaka kamerası sistemi, bundan böyle Türkiye genelinde kullanılacak.

        Bu yılın sonuna doğru asayiş uygulamaları yapan 50 bin polisin, jandarmanın ve trafik ekiplerinin tümünde yüz tanıma sistemi olan yaka kameraları kullanılacak. Uygulama büyükşehirlerden başlayıp Türkiye geneline yaygınlaşacak. Kısa süre içinde ise artık yaka kamerası olmayan hiçbir güvenlik görevlisi kalmayacak.

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        Kolluk görevlisinin yakasındaki kamera İçişleri Bakanlığı GAMER ve Emniyet bünyesinde bulunan merkezden izlenebilecek. Böylelikle olaylara müdahale edilebildiği gibi aynı zamanda kolluk gücünün denetlenmesi de sağlanacak. Aynı zamanda vatandaşın memnuniyeti ve güvenlik görevlisinin uygulamalarına ilişkin tepki ve şikâyetlerin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        “SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?”

        Trafikte durdurulduğu zaman, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” deyip gözdağı vermek isteyen ya da farklı şekilde nüfuzunu kullanmak isteyenler, görevli memura hakaret eden ya da mukavemet gösterenler de bu şekilde tespit edilip kamuoyuna teşhir edilecek. Bu arada yaka kamerasından anında merkeze görüntü iletilmesi sayesinde yapay zekâ programları ile kimlik tanıma sistemi devreye girecek. Uygulamaya takılan kişinin aranıp aranmadığı ya da kim olduğu sahadaki ekiplere iletilecek. Yaka kamerası dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. ABD’de polisin orantısız şiddet kullanımı yaka kameraları sayesinde ortaya çıktı. ABD hukuk siteminde yaka kameraları etkili olarak yer buluyor.

        KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

        Birçok ülkede kişisel verilerin korunması meselesinde tartışma da çıkaran yaka kamerası, doğru şekilde kullanılırsa kolluk gücünün uygulamalarında şeffaflık sağlıyor. Kanunlara saygılı vatandaşa yönelik muamele açısından memnuniyet doğururken, suçluları caydırıcı bir etki yaratıyor. Bazı AB ülkeleri, yapay zekâ destekli bu uygulamaya kısıtlamalar getirdi. ABD ve Çin gibi ülkeler etkili şekilde bu sistemi kullanıyor. Elde edilen görüntülerin yayınlanmasına veya açıklanmasına sistemi kontrol eden otorite karar verdiği için çeşitli hukuki tartışmalar da yaşanıyor.

        Ülkenin hukuk sistemine entegre edildiğinde ve yasal boşluklar giderildiğinde iki taraflı şekilde suçun caydırıcılığı açısından önemli bir işlev görmesi mümkün…

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