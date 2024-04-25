Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
Konya'da, edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Ümit Kılınç, 29 yaşındaki arkadaşı Osman Y. ile araçta alkol aldıktan sonra tartışma yaşandı. Kılınç, Osman Y., tarafından silahla vuruldu ve yaralı halde hastaneye bırakıldı. Ümit Kılınç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralanan Ümit Kılınç'ın (36) Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakılmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
HASTANEYE BIRAKAN VURAN ARKADAŞI ÇIKTIHayatını kaybeden Ümit Kılınç. (Fotoğraf: İHA)
AA'da yer alan habere göre polis, müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kılınç'ı otomobille hastaneye bıraktıktan sonra kaçan kişinin, Osman Y. (29) olduğunu tespit etti.
KAVGANIN NASIL OLDUĞUNU ANLATTI
Şüpheli, Karadiğin Mahallesi'ne doğru kaçarken gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen Osman Y'nin, otomobilde alkol aldığı Kılınç'ı çıkan tartışma sonucu silahla vurduktan sonra pişman olduğunu, hastaneye bırakıp kaçtığı öğrenildi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Osman Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.