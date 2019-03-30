Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala seçim kampanyasını sonlandırdı. Erdoğan'ın Kağıthane'de vatandaşlara hitap ettiği konuşmada Suriye'de devam eden iç savaşa ilişkin ifadeleri dikkat çekiciydi.

Terör örgütlerinin Türkiye'nin dağlarında ve şehirlerinde bir daha boy gösteremeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki durumun seçimden sonra ilk gündem olacağının da sinyallerini verdi.

Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce birçok kez, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Fırat'ın doğusundaki bölgelere her an operasyon yapılabileceğini söylemiş ve bunun için hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.