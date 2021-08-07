Cumhurbaşkanı sayesinde artık yürüyebilecek

Emrah ve Tuğba Coşkun çiftinin en büyük çocuğu olan doğuştan Serebral Palsi Hastalığı bulunan 13 yaşındaki Yaren Coşkun, hastalık nedeniyle bulunduğu yerden hareket edemiyordu. Küçük çocuğun yeniden sağlığına kavuşa bilmesi ve ayak kaslarının güçlenerek yürümesini sağlaya bilmesi için yaklaşık 400 bin TL değerinde olan cihaza ihtiyacı vardı. Ailenin sesini duyan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın cihazın alına bilmesi için girişimlerde bulundu.
Vali Çuhadar ve Milletvekili Ahmet Aydın’ın girişimleri sonucunda durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük kızın sağlığına kavuşa bilmesi için cihazın alınması konusunda talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan cihaz Adıyaman’a getirilerek Coşkun Ailesine teslim edildi. Yaklaşık birkaç gündür cihaza binen ve sert olan ayak kasları yumuşayan Yaren’in ve ailesinin yüzü gülmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekili Ahmet Aydın’a ve Vali Mahmut Çuhadar’a, teşekkür eden baba Emrah Coşkun, “Kızıma bu cihaz lazımdı. Yetkililerimiz sesimize kulak verdi. Özellikle Ahmet Aydın’ın desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kızım Yaren cihazına kavuştu. Şuan kızım Yaren gördüğünüz gibi mutlu. Evimize bir huzur geldi, Yaren’in iyi olması bizleri de iyi olmamıza vesile oldu çok şükür. Kızım cihazına kavuştu, ben bütün yetkililere, Ahmet Aydın’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Allah kendisinden bin kat razı olsun. Bu cihazın Yaren’e çok faydası var. Yürümesinden tutunda dışarılara çıkmasına kadar, Yaren’in bütün vücut fonksiyonlarını çalıştırıyor. Büyük katkıları var, ileriki zamanlarda kızım inşallah yürüyebilecek. 400-420 bin TL tutuyordu. Euro’ya bağlı olduğu için Euro yükseldikçe cihazın fiyatı da yükseliyordu. Çok şükür Ahmet Aydın’ın girişimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu cihazı aldık. Allah kendilerinden bin kat razı olsun” dedi.
Daha sonra konuşan Anne Tuğba Coşkun ise, “Şimdi ailecek çok mutluyuz. Yaren’i böyle görünce mutluluğumuz katlandı. Onu böyle ayakta görmek dünyalara değer. Böyle bir evladı ayağa kaldırmak, onu yerden kaldırmak için gücüm, kuvvetim tükenmişti artık. Oda mutlu, bizlerde mutluyuz. Allah bütün büyüklerimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyoruz, Yaren’imi bizlere bu şekilde gösterdiği için ona minnettarım. Allah razı olsun ondan. Yaren inşallah zamanla bunun faydasını görecek, çocuğum cihazını çok sevdi. Onu böyle görmek, onu da mutlu etti, bizleri de” diye konuştu.
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