        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti

        Giriş: 28.08.2025 - 19:46 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:02
        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Savarona yatını ziyaret etti.

        • 2

          Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Tersane Komutanlığı’nda Savarona yatını ziyaret etti.

        • 3

          Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

        • 4

          Ziyarete ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

