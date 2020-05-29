AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fatih Sondaj Gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikte ise Erdoğan'ın, "Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih Sondaj Gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyeler diliyorum." sözleri yer aldı.

200'DEN FAZLA PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Fatih gemisinin, Ayasofya kadrajında çekilmiş fotoğrafının yer aldığı grafikte gemiye ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı.

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki geminin, 12 bin metre sondaj derinliğine sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca 6. nesil üst düzey teknolojisi ve aktif konumlandırma sistemine sahip olan gemide 200'den fazla personelin görev yaptığı kaydedildi.