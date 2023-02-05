Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kapatılan konsolosluklar açıklaması: Pazartesi kabinede... - Son haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi kabinede gereken kararları alacağız

İstanbul'da bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız" ifadelerini kullandı

Giriş: 05.02.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kapatılan konsolosluklar açıklaması: Pazartesi kabinede... - Son haberler
HABERTURK.COM / AA

Bazı batılı ülkelerin İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurmasına tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak kabine toplantısında gerekli kararların alınacağını söyledi.

"ORADA DA GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ"

Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu güçlendiriyor
Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu güçlendiriyor
Kayıp kimlik soruşturmasında üvey ağabeyi olduğunu öğrendi!
Kayıp kimlik soruşturmasında üvey ağabeyi olduğunu öğrendi!
Yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralananlar var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralananlar var
Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
Trafikte İETT şoförüne silah çekti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.