Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve onuruna akşam yemeği verdiği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, karşılıklı temasların iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Şerif ile bugün yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir."

"Aldığımız kararların hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz" Pakistan'a şubat ayında yaptığı ziyarette ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 25 belge imzaladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "İslamabad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık." "Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan" Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin bölgedeki barış ve istikrara önemli katkı sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan olarak işbirliği adımları atacaklarını anlattı. Konuşmasında, bugün Van-Hakkari kara yolunda yaşanan trafik kazasına da değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabb'imden sabır niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği, bölgelerimizdeki barış ve istikrara önemli katkı sağlıyor." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ve Pakistan'ın Filistin konusunda birlikte çalışacaklarını ifade ederek "1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin tesisi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ın terörle mücadeledeki yerine vurgu yaparak " Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı. ŞAHBAZ ŞERİF'TEN AÇIKLAMALAR Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim." dedi. Başbakan Şerif, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden sonra Türkiye'yi ziyaret etmenin büyük bir mutluluk ve onur olduğunu belirterek, Erdoğan'ın ziyaretinin ilelebet hatırlanacak son derece önemli bir ziyaret olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2011'de ülkede meydana gelen sel felaketinin ardından Pakistan'a düzenlediği ziyareti çok net hatırladığına işaret eden Şerif, Türkiye'nin bu dönemde sadece yardım malzemeleri yollamadığını, aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri, sahra hastaneleri, hastaneler ve okullar inşa ettiğini söyledi. Şerif, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sel felaketinden etkilenen yerleri ziyaret ettiğini de anımsatarak, Pakistan'da 2022'de meydana gelen sel felaketinde de Türkiye'nin çok kısa sürede yardım malzemelerini yolladığının altını çizdi. O dönem ülkesinde yaşanan zorlukları anlatan Şerif, Türkiye'nin yardıma koştuğunu kaydetti. Şerif, şöyle devam etti: "Sizin adınıza ve büyük ulusunuz adına gerçekten size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim." Şerif, tarihi olarak nitelendirdiği Ankara'ya ziyaretinin iki ülke arasındaki 7. Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyinden bu yana yapılan ilerlemelerin ele alınmasını sağladığını aktardı.

Türkiye ile Pakistan'ın yakın bir işbirliği içinde olması ve bütün bunların anlamlı faaliyetlere dönüşmesi gerektiğine karar verildiğine dikkati çeken Şerif, bu konuda özellikle enerji, bilgi işlem, altyapı, madencilik ve tarım gibi alanların önemine değindi. Şerif, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılacağına inandığını kaydetti. Savunma sanayi ve güvenlik işbirliği Savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin, Pakistan-Türkiye işbirliğinin son derece önemli bir parçasını oluşturduğuna işaret eden Şerif, "Türkiye'nin Pakistan'a terörle mücadele faaliyetlerinde sürekli vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Şerif, yakın zamanda ülkesinin Belucistan eyaletinde bir terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatarak, "Teröristler, masum halkın içinde bulunduğu bir trene saldırdı. Evlerine giden insanların içinde olduğu trene saldırdı ve bu kişiler, bu failler orada onlarca kişiyi öldürdü. Onların arkasında ise BLA ve TTP vardı." diye konuştu. İki ülke arasındaki çabaları bir araya getirmenin ve birleştirmenin tam zamanı olduğunu söyleyen Şerif, sadece Pakistan ile Türkiye arasında değil, dünyanın her yerinde, terörle mücadelede çok daha iyi bir seviyede işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

Şerif, "Ancak bu bizi dünyanın nefes alacağı bir noktaya getirir ve barış içinde yaşayabiliriz." şeklinde konuşarak, uzun zamandır devam eden ittifakın yeni ortaklıklara taşındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, bölgesel konuların yanı sıra küresel meselelerin de ele alındığını aktaran Şerif, şunları kaydetti: "Ümmet arasında bir birlik olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten Gazze'de giderek kötü hale gelen durumu ele aldık. Buradaki canavarca soykırımı ve 50 binden fazla Filistinlinin öldürülmesini kınıyoruz. Burada en kısa sürede acilen bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz ve Filistin halkına kesinti olmadan insani yardımın gönderilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu anlamda, aynı zamanda bir bağımsız Filistin Devletinin 1967 sınırları içerisinde Doğu Kudüs başkenti olacak şekilde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Tek adil, geniş kapsamlı ve kalıcı çözüm Filistin konusunda bu olacaktır." Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cammu Keşmir konusundaki desteğinden dolayı teşekkür etti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir