Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Malatya'daki olay bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü beni Cumhurbaşkanı olarak üzmüştür. Bu konuda Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız bütün araştırmalarını ve soruşturmaları yapıyorlar. Bu durumun partiler arası bir sorgulamaya yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür zamanlarda dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok önem taşıyor. Bunun dışında şu ana kadar iyi gidiyor. Seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, yerel seçimlerin merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok büyük bir güç katacaktır. Temennim o dur ki çok büyük bir katılımla sandıkları kapatalım.

Erdoğan seçimleri belli bir saate kadar İstanbul'da takip edeceğini daha sonra Ankara'ya geçeceğini söyledi.